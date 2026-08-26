La ley energética de 2022 no permite conectarse a la red si la ENEE no instala un medidor

Tegucigalpa, Honduras.- Marlon Lara, diputado del Partido Liberal, aseguró que la reforma energética aprobada en 2022 permite a una persona conectarse directamente a la red eléctrica si solicita un medidor a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la estatal no se lo instala. “Por ley, en la última reforma que se hizo en 2022, dice que si el cliente se presenta a la ENEE a que la empresa le instale un contador y no se lo instalan, la persona se puede conectar directamente a la red eléctrica”, aseguró (a partir de 1:30:20).

Sin embargo, la afirmación es falsa. Una revisión del Decreto 46-2022 no encontró ninguna disposición que autorice a los ciudadanos a conectarse directamente a la red eléctrica cuando la ENEE no les haya instalado un medidor. La normativa establece que el Estado debe garantizar la prestación del servicio eléctrico a toda la población y señala a la ENEE como la empresa pública responsable de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía. Pero esa obligación no equivale a autorizar conexiones directas realizadas por los usuarios. Las declaraciones de Marlon Lara, diputado del Partido Liberal, se producen mientras las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica continúan pendientes en el Congreso Nacional. Hasta el 26 de agosto de 2026, la iniciativa permanece a la espera del tercer y último debate, mientras las bancadas buscan alcanzar consensos. El Congreso Nacional informó el 21 de agosto que esperaba lograr acuerdos durante los siguientes 15 días para continuar con la discusión. EH Verifica solicitó comentarios a Lara sobre su aseveración, pero hasta el cierre de esta verificación no obtuvo respuesta.

No se contempla