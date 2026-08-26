Masivos cortes de energía eléctrica programados para este jueves 27 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. - Masivos cortes de energía eléctrica fueron programados para este jueves 27 de agosto en Honduras. Uno de los municipios más afectados, según la lista de zonas afectadas compartida por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), es el Distrito Central. Para este jueves, también se incluyeron sectores del departamento de Valle y de Choluteca. A continuación, la lista de los lugares donde no habrá luz por trabajos de mantenimiento de la ENEE.

Distrito Central, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Parte del Hospital María, Altos del Trapiche, Procuraduría General de la República, residencial El Trapiche, Dimasa Ford, Excel Automotriz, Econo Rent a Car, Trapiche III Etapa, Cooperativa Sagrada Familia, Futeca, Distrito Artemisa, CCI y zonas aledañas; colonia Hato de Enmedio, Altos de Covespul, Hospital San Jorge El Hato, residencial Valencia y zonas aledañas. Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas, Banpaís, Plaza Azul, Lomas del Guijarro Sur, residencial Payaquí, Escuela Americana, Embajada de México, parte de Lomas de Tepeyac y zonas aledañas. UNAH, Ferromax, Prados Universitarios etapas I, II y III, Bigos Blvd. Suyapa, Lithopress, Pacasa, Didemo Honda, Mudanzas Internacionales, Funeraria Jardines de Paz Suyapa, aldea de Suyapa, barrio La Cruz, colonia Suyapita, parte del Hospital Fundación María, Centro Hondureño del Niño Quemado, Aserradero Serma, barrio El Calvario, sector Sinaí, aldea Suyapa, parte del bulevar Suyapa, residencial La Hacienda, Cimeqh, edificio Torre Libertad, Mall Multiplaza, Hotel Intercontinental, PriceSmart, Bolsa Hondureña de Valores, Banpaís, Agencias Panamericanas, Canon, Tecnisa, Educrédito, edificio Tovar López y Asociados, Hondured, bulevar La Hacienda, Hotel Minister, colonia Florencia Norte, CICH, colonia Florencia Oeste, Plaza Mónica, KFC, Pizza Hut, McDonald’s, Paseo Colonial y zonas aledañas. Complejo Deportivo Simón Azcona, colonia Universidad Norte, Villas de Suyapa, Villa Olímpica, residencial Monte Verde, Instituto San Miguel, parte de colonia Lomas del Mayab, clientes del bulevar La Hacienda, Comisión Nacional de Bancos y Seguros, residencial La Hacienda, parte del bulevar Juan Pablo II, Palacio Real, Furiwa, colonia Tepeyac, Lomas del Mayab, Torre Acqua y zonas aledañas.

Municipios de Valle, de 8:15 a. m. a 2:15 p. m.

Colonia Altos de La Flor, carretera a Jícaro Galán, El Guayabo 1, Bañaderos, El Obraje, Jícaro Galán, Chocolate, Maracito, Lagartillo, Los Limones, aldea El Chiflón, Las Balitas, aldea Las Mesas, San Francisco de Coray: barrios Managua, El Centro, La Presa, El Calvario, El Sombreroto, El Llano, Miraflores, aldea Cerro Grande, aldea Las Vegas, La Libertad, San Miguelito, Alubarén, Reitoca, Curarén, San Marcos de Curarén, Quebrada Honda y zonas aledañas.

Sectores de Choluteca, de 8:15 a. m. a 2:15 p. m.