Presidente Asfura se opone a una ley paralela para reformar el subsector eléctrico

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, confirmó este miércoles 26 de agosto que solicitó al titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, no continuar con una reforma al subsector eléctrico distinta a la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo y rechazó la posibilidad de impulsar una legislación paralela que, según afirmó, no ha sido acordada con el Gobierno.
“No puede haber otra ley paralela si no desarrollamos la primera”, explicó el mandatario al referirse a la discusión que se desarrolla en el Congreso Nacional.
Asfura sostiene que la iniciativa presentada por el Ejecutivo debe constituir el punto de partida para realizar los cambios que requiere la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), por lo que cuestionó que se pretenda avanzar simultáneamente con otra propuesta.
“Partimos de la primera ley que yo les pedí a ellos que nos la aprobaran. Esa es la única ley que hay, porque es la ley que viene a sentar bases de cambio en la ENEE”, afirmó.
“Esta ley es la base para dar el primer paso. Sería para controlar los problemas de la ENEE; más adelante podrán venir otras leyes”, manifestó.
Además, Asfura aseguró que no tiene inconveniente en que el proyecto incorpore una disposición de rango constitucional que establezca que la ENEE pertenece a Honduras, tal como fue solicitado por los diputados, siempre que sea aprobada con los 86 votos requeridos.
No hay preferencia para ningún generador
En cuanto a los generadores de energía, el mandatario negó que su administración tenga preferencias por alguna empresa y afirmó que el objetivo del Gobierno es trabajar con todos los sectores para fortalecer el sistema eléctrico y permitir que tanto las empresas generadoras como el Estado puedan avanzar.
Reiteró su pedido al presidente del Congreso Nacional de no avanzar con la aprobación de la ley hasta que exista un acuerdo sobre el contenido y descartar la aprobación de una legislación paralela.