Presidente Asfura se opone a una ley paralela para reformar el subsector eléctrico

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, confirmó este miércoles 26 de agosto que solicitó al titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, no continuar con una reforma al subsector eléctrico distinta a la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo y rechazó la posibilidad de impulsar una legislación paralela que, según afirmó, no ha sido acordada con el Gobierno.

“No puede haber otra ley paralela si no desarrollamos la primera”, explicó el mandatario al referirse a la discusión que se desarrolla en el Congreso Nacional.

Asfura sostiene que la iniciativa presentada por el Ejecutivo debe constituir el punto de partida para realizar los cambios que requiere la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), por lo que cuestionó que se pretenda avanzar simultáneamente con otra propuesta.