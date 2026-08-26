Copeco aumenta a 103 los municipios bajo alerta roja por sequía

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) avisó este miércoles que 28 municipios más fueron declarados en alerta roja por sequía, sumando así 103 hasta la fecha.
De igual forma, se mantienen en alerta amarilla 82 municipios y otros 48 en alerta verde, sumando así un total de 233 municipios bajo vigilancia por la sequía derivada del fenómeno de El Niño.
El monitoreo y análisis realizado por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) indica que persisten las condiciones cálidas y más secas de lo habitual. A esto le suma el déficit de acumulados de lluvias de entre 100 y 200 milímetros, así como el incremento de las temperaturas entre 0.5° a 1° grados Celsius, afectando principalmente a la región del sur.
Municipios en alerta roja
Choluteca: Apacilagua, Choluteca, Concepción de María, Duyure, El Corpus, El Triunfo, Marcovia, Morolica, Namasigüe, Orocuina, Pespire, San Antonio de Flores, San Isidro, San José, San Marcos de Colón, Santa Ana de Yusguare.
Comayagua: Humuya, Lamaní, San Sebastián, Villa de San Antonio.
El Paraíso: Alatuca, Güinope, Liure, Oropolí, San Antonio de Flores, San Lucas, Soledad, Texiguat, Vado Ancho, Yauyupe, Yuscarán, Morocelí, Potrerillos, El Paraíso, Jacaleapa y San Matías.
Francisco Morazán: Alubarén, Cedros, Curarén, Distrito Central, La Libertad, La Venta, Lepaterique, Maraita, Nueva Armenia, Ojojona, Reitoca, Sabanagrande, San Buenaventura, San Miguelito, Santa Ana, San Antonio de Oriente, Cantarranas, Santa Lucía, Talanga, San Ignacio, Valle de Ángeles, Villa de San Francisco y Tatumbla.
La Paz: Aguanqueterique, Cabañas, Cane, Guajiquiro, Lauterique, Mercedes de Oriente, Opatoro, San Antonio del Norte, San Juan, Santa Elena, Marcala, Yarula y Santa Ana.
Intibucá: Camasca, Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra, Santa Lucía y Yamaranguila.
Lempira: Piraera, San Francisco, Erandique, Candelaria, Gualcince, Virginia, Mapulaca, La Virtud, Tomalá, San Juan Guarita, Guarita, Cololaca, Valladolid y Tambla.
Valle: Alianza, Amapala, Aramecina, Caridad, Goascorán, Langue, Nacaome, San Francisco de Coray y San Lorenzo.
Municipios en alerta amarilla
Comayagua: Ajuterique, Comayagua, Lejamani, El Rosario, Esquías, La Libertad, Minas de Oro, San Jerónimo, San José del Potrero y San Luis.
El Paraíso: Teupasenti y Danlí.
Francisco Morazán: El Porvenir, Guaimaca, Marale, Orica y Vallecillo.
Intibucá: Jesús de Otoro, Intibucá, La Esperanza, San Francisco de Opalaca, San Isidro, Masaguara, San Juan, Sandores. Miguelito y Dolores.
La Paz: Chinacla, La Paz, San José, San Pedro de Tutule, Santa María y Santiago de Puringla.
Lempira: Lepaera, La Unión, San Rafael, La Iguala, Talgua, Las Flores, Gracias, Belén, La Campa, San Manuel Colohete, San Sebastián, San Andrés, Santa Cruz y San Marcos de Caíquín.
Olancho: Campamento, Concordia, El Rosario, Esquipulas del Norte, Guarizama, Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulile, Manto, Salamá, Silca y Yocon.
Ocotepeque: Ocotepeque, Belén Gualcho, Concepción, Dolores Merendón, Fraternidad, La Encarnación, La Labor, Lucerna, Mercedes, San Fernando, San Francisco del Valle, San Jorge, San Marcos, Santa Fe, Sensenti, Sinuapa.
Yoro: Sulaco, Yorito, Yoro, Olanchito, Arenal y Jocón
Municipios en alerta verde
Comayagua: La Trinidad, Ojos de Agua, Las Lajas, Siguatepeque y San José de Comayagua.
Copán: Cabañas, Concepción, Copán Ruinas, Corquin, Cucuyagua, Dolores, Dulce Nombre, El Paraíso, Florida, Jigua, La Unión, Nueva Arcadia, San Agustín, San Antonio, San Jerónimo, San José, San Juan de Opoa, San Nicolás, San Pedro, Santa Rita, Santa Rosa de Copán, Trinidad de Copán y Veracruz.
Olancho: Gualaco, San Esteban, Juticalpa, San Francisco de Becerra, Santa María del Real y San Francisco de la Paz.
Santa Bárbara: Arada, Atima, Ceguaca, El Nispero, San Francisco de Ojuera, San Nicolás, San Pedro Zacapa, San Vicente Centenario y Santa Rita.
Yoro: Santa Rita, El Negrito, El Progreso, Morazán y Victoria.