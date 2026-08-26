Copeco aumenta a 103 los municipios bajo alerta roja por sequía

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) avisó este miércoles que 28 municipios más fueron declarados en alerta roja por sequía, sumando así 103 hasta la fecha.

De igual forma, se mantienen en alerta amarilla 82 municipios y otros 48 en alerta verde, sumando así un total de 233 municipios bajo vigilancia por la sequía derivada del fenómeno de El Niño.

El monitoreo y análisis realizado por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) indica que persisten las condiciones cálidas y más secas de lo habitual. A esto le suma el déficit de acumulados de lluvias de entre 100 y 200 milímetros, así como el incremento de las temperaturas entre 0.5° a 1° grados Celsius, afectando principalmente a la región del sur.