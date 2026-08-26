Viraje del Partido Liberal en reformas eléctricas desata pugna y fracturas

Tegucigalpa, Honduras.- La discusión de las reformas al subsector eléctrico provocó una severa fractura y posiciones camaleónicas en la bancada del Partido Liberal, cuyos 41 diputados pasaron del rechazo frontal y unificado al proyecto del Poder Ejecutivo a una negociación dividida y una contrapropuesta sacada de la manga de la camisa. El viraje dejó expuestas dos posiciones dentro del partido opositor. Mientras una mayoría de 32 diputados, vinculada a la corriente de Jorge Cálix, optó por participar en las mesas de diálogo y construir modificaciones al dictamen, los nueve legisladores afines a Salvador Nasralla mantienen su rechazo y cuestionan la negociación. La posición inicial de los liberales había sido clara: rechazar las reformas bajo el argumento de proteger los activos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y evitar que las nuevas disposiciones afectaran a los abonados.

Pero conforme avanzó la discusión en el Congreso Nacional, el discurso comenzó a cambiar. La facción mayoritaria pasó de la oposición frontal a una estrategia de concertación con otros sectores y a la elaboración de una contrapropuesta.

Hubo consensos

Carlos Umaña, diputado liberal del sector de Nasralla, cuestionó ese cambio de rumbo y aseguró que inicialmente existía una posición unificada. “La primera vez fue unificado el discurso, después se sacaron de la manga de la camisa una contrapropuesta que sería presentada anoche en el Congreso Nacional”, afirmó. La nueva estrategia es defendida por Jorge Cálix, jefe de bancada liberal, quien sostiene que negociar no significa respaldar el proyecto enviado por el Ejecutivo. El legislador aseguró que la bancada mantiene su rechazo al texto original.

“El proyecto que mandó el Ejecutivo no lo respalda el Partido Liberal; si ese proyecto se discute así como está, el Partido Liberal en pleno votaría en contra”, afirmó Cálix. La contrapropuesta liberal plantea modificaciones orientadas a establecer un esquema de libre competencia en el mercado energético, garantizar que la ENEE continúe siendo pública y evitar aumentos en la tarifa eléctrica. También incorpora, según la facción mayoritaria, planteamientos de alcaldes liberales sobre alumbrado público y autonomía municipal. Para los nueve diputados que cuestionan la negociación, sin embargo, el problema es que la bancada dejó de tener una posición común. Umaña rechazó que ese grupo sea responsabilizado por el retraso en la discusión del dictamen. “No nos pueden echar la culpa a los nasrallistas que solo somos nueve de que nosotros tenemos empantanado esto; si tanto es la situación que expongan y que vote cada quien”, manifestó.

El enfrentamiento también alcanzó a la dirigencia del Partido Liberal y elevó el costo político de la disputa interna. Umaña advirtió que las diferencias podrían dejar heridas difíciles de cerrar. “Esto va a marcar un antes y un después porque es bien difícil resanar heridas, sobre todo cuando usted tiene diferencias internas; el reino dividido no va a ningún lado”, aseveró.

Fraccionada Reformas eléctricas fracturan el Partido Liberal

De rechazo unificado a negociación dividida: los 41 diputados liberales comenzaron con una postura común de rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo, pero la discusión en el CN abrió una división interna. Una mayoría pasó a a preparar una contrapropuesta, mientras otro grupo mantuvo el rechazo. 32 diputados respaldan la contrapropuesta: la principal fractura quedó marcada entre los 32 diputados vinculados a Jorge Cálix, que participan en las mesas de diálogo, y los nueve afines a Nasralla, que cuestionan la negociación y consideran que la bancada perdió su posición unificada.