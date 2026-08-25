Honduras tendrá condiciones secas este miércoles 26 de agosto, según Cenaos

​​​​​Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas predominarán este miércoles 26 de agosto en la mayoría de los departamentos de Honduras, de acuerdo con el pronóstico de Jairo Garcia, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). "En este día estarán predominando condiciones secas en la mayoría de los departamentos", explicó Garcia al referirse al comportamiento del tiempo para este miércoles. El pronosticador señaló que el transporte de humedad desde el mar Caribe producirá lluvias débiles aisladas en distintas zonas del país.

"El transporte de humedad desde el mar Caribe estaría produciendo algunas lluvias débiles aisladas en la región oriental, también en la región norte del país, áreas de la región central y también en la región occidental", detalló García. En cuanto al estado del mar, Garcia indicó que la altura de la oleada será de 1 a 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca. Para Tegucigalpa se espera una temperatura máxima de 27 C° y una mínima de 21 C°, según el pronóstico de temperaturas a nivel nacional. En la región central, la máxima será de 29 C° y la mínima de 23 C°, mientras que en la región insular se esperan 31 C° como máxima y 27 C° como mínima.