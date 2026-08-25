Voraz incendio arrasa con varios negocios frente al Mercado San Miguel en Choloma

Choloma, Honduras.- Un incendio de gran proporción se registró la noche de este martes -25 de agosto- consumiendo al menos tres locales ubicados en el barrio El Banco, en la esquina opuesta al Mercado Municipal San Miguel, en Choloma, Cortés.
Las llamas afectaron una piñatería, una dulcería y una distribuidora de lácteos y carnes, dejando graves daños a la estructura y pérdida total de la mercancía..
El siniestro generó momentos de tensión entre comerciantes y personas que se encontraban en los alrededores, mientras elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaban para controlar las llamas que en pocos minutos se expandió.
Los apagafuegos utilizaron varias tanquetas de agua para contener el incendio y reducir el riesgo de propagación hacia otros establecimientos del sector comercial.
Afortunadamente, hasta el momento no se reportan personas fallecidas ni lesionadas a causa del incendio. Sin embargo, el fuego dejó cuantiosas pérdidas materiales para los propietarios de los negocios afectados.
Las autoridades correspondientes deberán determinar las causas que provocaron el siniestro y establecer el monto de las pérdidas ocasionadas por el incendio.