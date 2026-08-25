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Voraz incendio arrasa con varios negocios frente al Mercado San Miguel en Choloma

El Cuerpo de Bomberos logró controlar el fuego y evitar su propagación. No se reportaron personas fallecidas ni lesionadas, pero sí cuantiosas pérdidas materiales

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 21:33
Voraz incendio arrasa con varios negocios frente al Mercado San Miguel en Choloma

Las llamas afectaron una piñatería, una dulcería y una distribuidora de lácteos y carnes.

Captura de video.

Choloma, Honduras.- Un incendio de gran proporción se registró la noche de este martes -25 de agosto- consumiendo al menos tres locales ubicados en el barrio El Banco, en la esquina opuesta al Mercado Municipal San Miguel, en Choloma, Cortés.

Las llamas afectaron una piñatería, una dulcería y una distribuidora de lácteos y carnes, dejando graves daños a la estructura y pérdida total de la mercancía..

El siniestro generó momentos de tensión entre comerciantes y personas que se encontraban en los alrededores, mientras elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaban para controlar las llamas que en pocos minutos se expandió.

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Los apagafuegos utilizaron varias tanquetas de agua para contener el incendio y reducir el riesgo de propagación hacia otros establecimientos del sector comercial.

Afortunadamente, hasta el momento no se reportan personas fallecidas ni lesionadas a causa del incendio. Sin embargo, el fuego dejó cuantiosas pérdidas materiales para los propietarios de los negocios afectados.

Las autoridades correspondientes deberán determinar las causas que provocaron el siniestro y establecer el monto de las pérdidas ocasionadas por el incendio.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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