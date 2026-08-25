Voraz incendio arrasa con varios negocios frente al Mercado San Miguel en Choloma

Choloma, Honduras.- Un incendio de gran proporción se registró la noche de este martes -25 de agosto- consumiendo al menos tres locales ubicados en el barrio El Banco, en la esquina opuesta al Mercado Municipal San Miguel, en Choloma, Cortés.

Las llamas afectaron una piñatería, una dulcería y una distribuidora de lácteos y carnes, dejando graves daños a la estructura y pérdida total de la mercancía..

El siniestro generó momentos de tensión entre comerciantes y personas que se encontraban en los alrededores, mientras elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaban para controlar las llamas que en pocos minutos se expandió.