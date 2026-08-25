Represa San José avanza al 50% y Alcaldía busca L1,400 millones para concluirla

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción de la represa San José alcanzó el 50% de avance y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) mantiene como prioridad la finalización del proyecto para hacer frente al déficit de agua que afecta a la capital.

El alcalde Juan Diego Zelaya aseguró que la obra representa una de las principales apuestas de su administración y que, una vez concluida, permitirá incorporar una nueva fuente de abastecimiento al sistema de agua potable de Tegucigalpa y Comayagüela.

“Nuestra prioridad es clara: garantizar la finalización de la represa San José”, afirmó el edil, quien señaló que el proyecto deberá mantenerse en ejecución hasta alcanzar la meta prevista para 2028.

En cuanto al presupuesto, Zelaya informó que todavía se requieren aproximadamente 1,400 millones de lempiras para terminar el proyecto y garantizar que los trabajos no vuelvan a detenerse.

Para obtener esos recursos, la municipalidad apuesta por una operación de emisión de bonos municipales en los mercados internacionales, una alternativa que permitiría mejorar la estructura de la deuda y liberar recursos para inversión.

Con la nueva operación financiera, Zelaya calcula que ese pago podría reducirse hasta aproximadamente 50 millones de lempiras mensuales. Esto permitiría liberar recursos que podrían ser destinados a obras de infraestructura, principalmente a la represa San José.