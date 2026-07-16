Represa San José avanza 9% y alcanza el 45% de ejecución en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras. – La represa San José que se construye en la aldea El Tablón al suroriente de la capital avanza un 9% este año y registra un 45% de avance en su ejecución, informó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). “Realizamos la continuación de las obras de la ruta que es la presa Sabacuante y el Azud en el Bloque 4, donde se realizan trabajos de cimentación”, señaló José Miguel Sierra director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana”. El ingeniero añadió que los trabajos han tenido varios atrasos durante el desarrollo del proyecto ya que una de las dificultades que han tenido es poque los propietarios de los terrenos no daban acceso a ellos.

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El segundo atraso es porque ha llovido lo que hace que crezca el caudal del río Sabacuante y Tatumbla en los cuales se encuentran las principales obras, dando lugar a procesos de erosión, sedimentación y otras consecuencias como arrastre de sedimentos y vegetación. Las labores que iniciaron este mes de julio y finalizaran en octubre son colocación de concreto convencional en la presa de Sabacuante (ruta crítica) hasta el nivel 1022.00 m.s.n.m, (nivel de contacto con la continuidad de la altura de la presa a completar con concreto). También la completacion del túnel del desvió de la presa Sabacuante, continuación del proceso de inyección de consolidación y contacto en toda la huella de base de la presa. Otros trabajos son continuar con la construcción del Azud (paredes del canal de desvío y losa de las paredes del blindaje en la sección 2 y el mantenimiento de los caminos de acceso a las obras principales.

Sierra indicó que para estas labores el proyecto cuenta con 73 personas entre ingenieros, operarios y personal de apoyo “La maquinaria que tenemos para agilizar la obra es excavadora de cadena, volquetas, trituradora de agregados primaria y secundaria, planta dosificadora de hormigón, vibradores de concreto, tractor, soldadora eléctrica, bombas de agua y otros”, aseguró el experto. Aseveró que actualmente el proyecto cuenta con 73 personas entre Ingenieros, operarios y personal de apoyo. “Para culminar esta represa falta avanzar en el desarrollo de su construcción de acuerdo a programa de trabajo, poniendo especial atención a las inversiones iniciales que hay que realizar en la adquisición de los equipos y accesorios para la operación del sistema (bombas, compuertas, tubería de los sistemas de impulsión y el tanque de reserva prefabricado según el diseño)”, afirmó el especialista.

Beneficios que traerá la represa San José

El proyecto está diseñado para el abastecimiento de agua potable, beneficiando a más de 300,000 capitalinos que residen en colonias de cobertura del tanque Kenedy III, como la Villanueva, Los Pinos, El Tablón, la Residencial Honduras y otros sectores aledaños. Además, de manera indirecta serán beneficiados los barrios y colonias que actualmente son abastecidas por el sistema de la represa la Concepción.

Antecedentes de la obra