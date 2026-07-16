¿Cómo estarán las condiciones del clima para este viernes 17 de julio en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Este viernes -17 de julio- predominarán las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico del estado del tiempo de Cenaos.
El viento acelerado del este y noreste transportará humedad desde el mar Caribe, lo que producirá algunas lluvias y chubascos débiles dispersos, principalmente en la región nororiental.
Las precipitaciones también se registrarán en áreas de la región orte y de manera más aislada en la región occidental, según el reporte meteorológico.
El pronóstico señala que la altura del oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies en el litoral Caribe y entre 1 y 3 pies en el golfo de Fonseca.
“Este día estarán predominando condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional”, indicó el informe compartido por Cenaos.
Temperaturas
En cuanto a las temperaturas, para Tegucigalpa se espera una máxima de 28 C° y una mínima de 19 C° durante la jornada.
En la región central se pronostica una temperatura máxima de 31 C° y una mínima de 22 C°, mientras que en la región Insular la máxima será de 31 C° y la mínima de 28 C°.
Para la región Norte se prevé una máxima de 33 C° y una mínima de 23 C°. En la región oriental se alcanzarán 32 C° como máxima y 24 C° como mínima.
La región sur tendrá las temperaturas más elevadas, con una máxima de 39 C° y una mínima de 28 C°, mientras que la región Occidental registrará una máxima de 28 C° y una mínima de 15 C°.
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