¿Cómo estarán las condiciones del clima para este viernes 17 de julio en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Este viernes -17 de julio- predominarán las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico del estado del tiempo de Cenaos. El viento acelerado del este y noreste transportará humedad desde el mar Caribe, lo que producirá algunas lluvias y chubascos débiles dispersos, principalmente en la región nororiental. Las precipitaciones también se registrarán en áreas de la región orte y de manera más aislada en la región occidental, según el reporte meteorológico.

El pronóstico señala que la altura del oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies en el litoral Caribe y entre 1 y 3 pies en el golfo de Fonseca. “Este día estarán predominando condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional”, indicó el informe compartido por Cenaos.

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