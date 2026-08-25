"Fue un error que cometí en mi vida y nunca va a volver a pasar": Urías Lovo se defenderá en libertad

Danlí, El Paraíso.- El creador de contenido Urias Jabin Lovo Montoya compareció este martes 25 de agosto ante los Juzgados Unificados de Danlí a su audiencia inicial por el delito de trato degradante agravado en perjuicio de un menor de edad, audiencia en la que el juez determinó dictarle medidas distintas a la cárcel, por lo que podrá defenderse en libertad.

Entre las medidas que debe enfrentar está presentarse cada 15 dias a los tribunales de justicia de Danlí a firmar el libro correspondiente, así como la prohibición de salir del país.

De acuerdo con la acusación, Lovo Montoya y el tiktoker Rosel Ariel Archaga Rodas habrían registrado un video en el que sometieron a un menor a una situación de exposición y burla, al cortarle el cabello como parte de una supuesta broma por la que recibiría 500 lempiras.

Durante el hecho, los imputados emitieron expresiones que ridiculizaban al niño y realizaron señalamientos relacionados con un supuesto consumo de sustancias dañinas para la salud.