"Fue un error que cometí en mi vida y nunca va a volver a pasar": Urías Lovo se defenderá en libertad

Danlí, El Paraíso.- El creador de contenido Urias Jabin Lovo Montoya compareció este martes 25 de agosto ante los Juzgados Unificados de Danlí a su audiencia inicial por el delito de trato degradante agravado en perjuicio de un menor de edad, audiencia en la que el juez determinó dictarle medidas distintas a la cárcel, por lo que podrá defenderse en libertad.
Entre las medidas que debe enfrentar está presentarse cada 15 dias a los tribunales de justicia de Danlí a firmar el libro correspondiente, así como la prohibición de salir del país.
De acuerdo con la acusación, Lovo Montoya y el tiktoker Rosel Ariel Archaga Rodas habrían registrado un video en el que sometieron a un menor a una situación de exposición y burla, al cortarle el cabello como parte de una supuesta broma por la que recibiría 500 lempiras.
Durante el hecho, los imputados emitieron expresiones que ridiculizaban al niño y realizaron señalamientos relacionados con un supuesto consumo de sustancias dañinas para la salud.
¿Qué dijo Urias Lovo?
En su llegada a los Juzgados Unificados de Danlí, Urias Lovo manifestó su deseo de regresar a casa y reconoció haber cometido un error, al tiempo que señaló que la responsabilidad por el caso también debe recaer sobre "Soy Rosel".
"Solo quiero irme para la casa. Hoy va a ser la última palabra de él (juez). Pido disculpas al juez y a la gente. Fue un error que cometí en mi vida y nunca va a volver a pasar".
"Si me van a castigar a mí, a él también ("Soy Rosel"), porque los dos fuimos cómplices, ¿me entiendes?, pero como le digo, los errores son de humanos", finalizó Lovo en declaraciones con los medios.
Abuso de llamadas al 911
Paralelo al caso del menor de edad, Urias Lovo enfrenta otro caso por el delito de abuso de llamadas de emergencia, en perjuicio del orden público, por ese caso el lunes 24 de agosto había recibido un auto de formal procesamiento con prisión preventiva y debía pasar al menos seis meses preso; sin embargo con la determinación de este 25 de agosto pasa a medidas sustitutivas.
Según la acusación, Lovo Montoya realizó varias llamadas al Sistema Nacional de Emergencias 911 en las que simuló sufrir un infarto, proporcionando información falsa.
Tras el reporte, el personal del 911 activó los protocolos para atender la emergencia comunicada. Sin embargo, mediante videos difundidos en TikTok, se corroboró que la llamada fue realizada durante una transmisión en vivo como broma.
Las imágenes quedaron registradas como prueba para la Fiscalía, que argumenta que la llamada fue realizada de manera deliberada con fines de entretenimiento.