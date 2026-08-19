Tiktoker Urías Lovo es capturado por publicar video donde rapaba a un niño en Danlí

Danlí, El Paraíso.- Luego del requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP), el creador de contenido Urías Jabín Lovo Montoya fue capturado tras ser señalado por el delito de trato degradante agravado en perjuicio de un menor de edad, junto a otro tiktoker.
La captura de Urías Lovo ocurrió en Danlí, El Paraíso, luego de que las autoridades iniciaran una investigación por un hecho registrado el pasado 16 de agosto en el parque central de esa ciudad.
De acuerdo con las investigaciones, Urías Lovo y Rosel Ariel Archaga Rodas, conocido en redes sociales como "Soy Rosel", raparon el cabello del menor mientras grababan la acción con sus teléfonos celulares.
Para convencer al menor de participar en el reto le ofrecieron 500 lempiras a cambio y posteriormente publicaron el video en redes sociales a través de la cuenta de uno de los acusados.
El material se volvió viral y provocó indignación entre usuarios de las plataformas digitales, quienes cuestionaron la exposición del menor y la "humillación" a cambio del dinero entregado.
Informe
Según la acusación fiscal, durante el hecho los imputados emitieron expresiones que ridiculizaban al niño y realizaron señalamientos relacionados con un supuesto consumo de sustancias dañinas para la salud.
Estas acciones expusieron "públicamente al menor y afectaron su imagen e integridad moral", por lo que ambos creadores de contenido quedaron vinculados a la investigación penal.
La Fiscalía Regional de Oriente sostiene que existen suficientes indicios para establecer la participación de los dos imputados en los hechos investigados.
Las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes conforme avance el proceso judicial y se establezcan las circunstancias en que ocurrieron los hechos denunciados.