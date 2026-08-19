Detienen a dos hombres tras presunto asalto y persecución en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.-Dos hombres fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional tras una persecución registrada en San Pedro Sula, luego de que el Sistema Nacional de Emergencias 911 recibiera una denuncia por un presunto robo a personas. La alerta indicaba que los sospechosos se movilizaban en un vehículo tipo turismo, un Toyota Corolla color negro. Ante la denuncia, agentes asignados a la Unidad Metropolitana de Policía (UMEP-5), junto a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), iniciaron el seguimiento del automotor.

Los policías lograron interceptar el carro en la entrada principal de la calle que conduce hacia el sector de Las Brisas, en las inmediaciones de Expocentro, donde requirieron a los dos ocupantes. Durante la inspección del automotor, los agentes decomisaron dos armas de fuego, varios teléfonos celulares y una tablet, indicios que serán incorporados a las investigaciones para determinar si tienen relación con el presunto robo reportado al 911.

Sospechosos tienen antecedentes

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, uno de los detenidos tiene antecedentes por violencia contra la mujer y maltrato familiar, correspondientes al año 2022. El segundo sospechoso también cuenta con antecedentes policiales por los delitos de robo, portación ilegal de arma y robo de vehículo, registrados en 2015.