Detienen a hombre con 88 libras de marihuana oculta en vehículo turismo en La Ceiba

Tegucigalpa, Honduras.-Mediante labores de vigilancia y seguimiento, agentes de la Policía Nacional detuvo a un hombre que transportaba un cargamento de marihuana oculto en compartimientos de un vehículo tipo turismo. La operación la ejecutaron los uniformados en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida.

La acción fue desarrollada por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), quienes ubicaron e inspeccionaron el automotor en las inmediaciones del punto de control de Satuyé. Como resultado de la intervención, los agentes localizaron 44 paquetes dobles de marihuana, con un peso aproximado de 88 libras. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el detenido estaría vinculado a la estructura criminal denominada “Los Maradiaga”, señalada por su presunta participación en actividades relacionadas con el transporte y distribución de drogas en la región atlántica del país.