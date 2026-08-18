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Detienen a hombre con 88 libras de marihuana oculta en vehículo turismo en La Ceiba

Agentes de la Policía Nacional capturó al hombre en posesión de la droga cuando transitaba por el punto de control de Satuyé en la ciudad de La Ceiba

  • Actualizado: 18 de agosto de 2026 a las 19:16
Detienen a hombre con 88 libras de marihuana oculta en vehículo turismo en La Ceiba

Agentes de la Policía Nacional asignados a la Dirección Nacional de la Policía Antidrogas, encontraron los paquetes de marihuana en compartimiento falso del vehículo turismo.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Mediante labores de vigilancia y seguimiento, agentes de la Policía Nacional detuvo a un hombre que transportaba un cargamento de marihuana oculto en compartimientos de un vehículo tipo turismo.

La operación la ejecutaron los uniformados en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida.

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La acción fue desarrollada por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), quienes ubicaron e inspeccionaron el automotor en las inmediaciones del punto de control de Satuyé.

Como resultado de la intervención, los agentes localizaron 44 paquetes dobles de marihuana, con un peso aproximado de 88 libras.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el detenido estaría vinculado a la estructura criminal denominada “Los Maradiaga”, señalada por su presunta participación en actividades relacionadas con el transporte y distribución de drogas en la región atlántica del país.

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El subcomisario de Policía, Edgardo Barahona, vocero de la Secretaría de Seguridad, dijo que "la operación forma parte de las acciones de seguimiento e inteligencia orientadas a identificar y neutralizar las actividades de organizaciones dedicadas al narcotráfico".

"El detenido, junto con el vehículo y la sustancia decomisada, fue puesto a disposición de las autoridades competentes", destacó Barahona.

El procedimiento se desarrolla bajo la coordinación de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) de La Ceiba, donde se realizan las diligencias correspondientes para documentar los indicios y continuar con el proceso legal conforme a la legislación hondureña.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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