Brasil cierra las urnas en una elección reñida entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Los centros de votación han estado abiertos desde las 08.00 hora local (11.00 GMT) durante una jornada que ha transcurrido de forma pacífica y sin graves incidentes, aunque con alertas por fuertes lluvias en algunas regiones del país.

Sao Paulo.- Los colegios electorales de Brasil cerraron sus puertas a las 17.00 hora local (20.00 GMT) de este domingo para dar inicio al recuento electrónico de los votos en las elecciones presidenciales , regionales y legislativas del país.

Entre una docena de candidatos, los dos favoritos para estas presidenciales son el presidente Luiz Inácio Lula da Silva , en busca de un cuarto mandato no consecutivo, y el senador Flávio Bolsonaro , hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro .

Brasil, con casi 159 millones de electores, es la mayor democracia de América Latina y tiene dimensiones continentales, pero los resultados de sus comicios suelen conocerse a las pocas horas ya que utiliza un eficiente sistema electrónico desde 1996.

Las encuestas de las últimas semanas han anticipado un recuento extremadamente reñido, ya que ambos aspirantes aparecen empatados técnicamente, con más de un 40 % de los apoyos cada uno.

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De esta forma, si ninguno de los dos supera el 50 % de los sufragios, se celebrará una segunda vuelta el próximo 25 de octubre.

Flávio Bolsonaro, abanderado del Partido Liberal (PL), fue el primero de los candidatos a la Presidencia en votar en un colegio de Río de Janeiro, donde cargó contra el actual de jefe de Estado.

"Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso", dijo el senador de 45 años, quien emitió su voto acompañado de su esposa Fernanda Bolsonaro y algunos de sus aliados.

Lula, por su parte, votó en São Bernardo do Campo, su cuna política, a las afueras de São Paulo, confiado en la victoria y planteó la cita como una elección entre "la democracia y la barbarie", que según él representa el bolsonarismo.

Cerca de 160 millones de brasileños estaban llamados hoy a las urnas para elegir la fórmula presidencial, así como los gobernadores de los 27 estados del país, los 513 diputados federales y dos tercios del Senado, así como para renovar a los representantes en las asambleas legislativas regionales. EFE