"Brasil necesita cambio", dice Flávio Bolsonaro al votar en las presidenciales de Brasil

Brasil.-El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor en las elecciones presidenciales de Brasil, votó este domingo en una escuela de Río de Janeiro y afirmó que "Brasil necesita cambio" para acabar con la "era de atraso" del Gobierno de su rival, Luiz Inácio Lula da Silva.

El hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro vaticinó que puede lograr una victoria en la primera vuelta de las elecciones, viendo el "movimiento muy claro" de ascenso en las encuestas de intención de voto.

"Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso", dijo Bolsonaro a los periodistas, algo afónico por el esfuerzo con la voz en la recta final de campaña.

Bolsonaro fue el primer candidato presidencial en depositar su voto, tan solo unos 20 minutos después del inicio de la jornada electoral.