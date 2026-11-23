Bogotá, Colombia.- El Gobierno colombiano pidió este domingo 22 de noviembre a X suspender la cuenta del expresidente Gustavo Petro en esa red social al considerar que el exmandatario está incitando a la violencia desde allí.

"El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) hizo una solicitud de suspensión de la cuenta @petrogustavo por posible incitación a la violencia. La carta fue enviada hoy 22 de noviembre al Equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de la Red Social X", señaló esa cartera en un comunicado.

Según el MinTIC, la solicitud está basada en una publicación hecha por el mandatario el pasado 21 de noviembre en la que escribió: "Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo (de la Espriella como presidente) ya".

Esa publicación está acompañada de un video de un discurso de Petro durante una manifestación el jueves pasado en Cali, donde afirmó: "'Abelardo renuncie ya' tiene que volverse la consigna de la mayoría del pueblo de Colombia (...) lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato".