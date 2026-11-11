Los 100 días del aterrizaje de Abelardo de La Espriella en Colombia

Para ser realmente objetivos a la hora de analizar los primeros cien días de la presidencia de Abelardo de la Espriella, hay que tener en cuenta, a priori, dos elementos: 1) Nada más jurar el cargo, y con la poltrona todavía fría, el nuevo presidente tuvo que hacer frente a la emergencia humanitaria provocada por el terremoto del 10 de agosto de este año, apenas tres días después de su toma de posesión oficial, que castigó duramente al país; y 2) la herencia recibida, caracterizada por la violencia generalizada en casi todo el país —con 14.780 homicidios, 2025 fue el año más violento de la última década—, una Administración en estado caótico y una caída de la inversión extranjera, era pésima. El país que recibía De la Espriella presentaba una situación crítica y lamentable que necesitaba urgentemente un electroshock.

Frente a ese estado de cosas, fruto de la bufonesca y caótica «gestión» del presidente Gustavo Petro, más conocido por sus continuos excesos etílicos, su desordenada vida personal —incluidas orgías, extrañas desapariciones y una familia que recuerda al camarote de los hermanos Marx—, así como por su estilo desordenado e impuntual, parece que ahora prima el desempeño profesional y efectivo de las funciones presidenciales. El país ha vivido durante cuatro años en una suerte de montaña rusa, en la que se entremezclaban las corruptelas, las historias sobre las borracheras y los amoríos de Petro, los escándalos —con una primera dama incluida que vivía opíparamente en Estocolmo a costa del erario público—, los chascarrillos de sus ministros y las encarnizadas luchas internas del Ejecutivo más incapaz de la historia de Colombia.

Pero manejaba el país, por decirlo de alguna forma, absolutamente anárquica, con nombramientos y decisiones erráticas y poco razonadas, cambiando de equipo casi a diario y dejando en evidencia a sus altos cargos en público, incluso en sesiones televisadas sin ningún rigor ni agenda. Durante sus cuatros años de desgobierno 66 ministros pasaron por las distintas carteras y 135 viceministros.En este contexto, la llegada de De la Espriella ha supuesto un soplo de racionalidad, lógica y sosiego en un escenario político atorado y enredado. La prestigiosa periodista Salud Hernández-Mora, desde las páginas de Semana, analizaba con mucho tino lo sucedido: «Donde había un depravado, un perezoso, un incumplido, que se rodeaba de mediocres, ahora hay un presidente. Ahora gobierna alguien que trabaja día, tarde y noche».

Evidentemente, y como no podía ser de otra manera en un país en el que la seguridad pública se ha convertido en la principal preocupación de la mayoría de los colombianos, el presidente ha tomado la iniciativa y los resultados están a la vista. Según las cifras difundidas por el mandatario a comienzos de octubre de 2026 y recogidas por la revista Semana, las autoridades acumulaban 32.503 capturas, 129.526 kilos de estupefacientes decomisados y 3.456 armas de fuego retiradas de circulación. Asimismo, durante los primeros 54 días de mandato, el Gobierno reactivó procesos que estaban suspendidos y firmó 110 extradiciones de narcotraficantes al extranjero.

Sin embargo, también hay voces críticas, como el analista y abogado Hainer Alvernia, quien señala:”Reconozco la intención de recuperar la autoridad y enfrentar frontalmente a las estructuras criminales, pero la seguridad no se mide únicamente por el número de capturas y bajas; se mide por la capacidad del Estado para recuperar territorios y garantizar que los ciudadanos puedan vivir sin miedo”. El camino va a ser largo, no cabe duda, porque “la seguridad es paz y la paz es poder vivir sin miedo, y a la fecha, no se ha logrado ejecutar esa premisa en Colombia”, señalaba Avernia.

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Obviamente, frente a la estrategia fallida de la «paz total» del presidente-bufón Petro, De la Espriella ha situado la seguridad en el centro de la diana. Sin embargo, empieza a sobrar ese aire de campaña electoral permanente, con su saludo militar de «firmes por la patria», así como el excesivo exhibicionismo mediático en las redes sociales, que puede acabar provocando, a largo plazo, cierto cansancio social por sobresaturación.

En lo que respecta a la política exterior, caracterizada por el manifiesto antisemitismo de Petro y su obsesión por estrechar lazos con algunas de las dictaduras más impresentables del planeta, la nueva diplomacia colombiana ha dado un giro radical. Ha mostrado sus simpatías por las políticas del presidente Donald Trump y por Israel, país que visitó su canciller, Omar Bula, y cuya mejora de relaciones se escenificó con el valiente traslado de la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalén. Más allá de estos gestos cargados de un gran simbolismo, la nueva Administración está dando pasos positivos para recuperar el tiempo perdido y generar confianza en la escena internacional. El regreso de Colombia a la normalidad, recuperando los antiguos lazos con sus aliados de siempre y en la órbita occidental, no será un camino tan largo y el presidente le ha tomado ya el pulso con fuerza. Algo está cambiando en Colombia.