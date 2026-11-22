Desde que su domicilio fue registrado como parte de la investigación por el atentado de Costa Nostra que acabó con la vida de Borsellino y cinco miembros de su escolta el 19 de julio de 1992, De Gennaro había cortado todo contacto con sus conocidos y el 1 de diciembre el juez instructor debía pronunciarse sobre la orden de arresto, explicó el medio milanés.