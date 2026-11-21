La expansión del modelo penitenciario impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, gana terreno en Latinoamérica, donde varios países han anunciado o iniciado proyectos para construir megacárceles como parte de sus estrategias contra el crimen organizado.
Desde 2023, al menos siete naciones de la región han propuesto o comenzado la construcción de este tipo de centros penitenciarios, en un intento por replicar las políticas de mano dura aplicadas en territorio salvadoreño, según la investigación “Mapa de las megacárceles de América Latina”, elaborada por InSight Crime.
Entre las naciones que han impulsado estas iniciativas figuran Honduras, Costa Rica, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y Guatemala, aunque muchas de las propuestas todavía permanecen en etapas de planificación o construcción y no representan cambios sustanciales en sus políticas de seguridad.
La violencia y el crecimiento de las organizaciones criminales explican parte del interés por este modelo, que promete resultados rápidos frente a los problemas de inseguridad y tiene como principal referente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), construido durante el Gobierno de Bukele.
En cuanto a los proyectos impulsados en otros países, Costa Rica inauguró recientemente el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), inspirado en el Cecot y con capacidad para albergar a 5,100 reclusos, mientras que Ecuador comenzó a recibir presos en la Cárcel del Encuentro en noviembre de 2025.
Además, el Gobierno ecuatoriano, encabezado por Daniel Noboa, anunció la construcción de otro centro penitenciario con capacidad para 15,000 personas, mientras que Paraguay puso en funcionamiento el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, destinado a privados de libertad de alta seguridad.
Por su parte, Argentina construye el Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (Ceriap), conocido como "El Infierno".
La influencia del modelo salvadoreño también se refleja en las visitas de dirigentes políticos al Cecot. Uno de ellos fue el chileno José Antonio Kast, quien recorrió las instalaciones días antes de asumir la Presidencia con el propósito de tomar ideas, aunque aclaró que no necesariamente reproduciría el sistema de la misma manera.
Mientras que la presidenta peruana, Keiko Fujimori, también visitó la prisión en octubre del presente año.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), explicó a EFE que Nayib Bukele ha logrado proyectar una imagen de reducción drástica de la violencia mediante una estrategia de comunicación que muestra las instalaciones penitenciarias y las detenciones, pero que, según señaló, oculta los abusos cometidos durante su aplicación.
Goebertus cuestionó que la construcción de megacárceles y el endurecimiento de las penas garanticen una reducción de la criminalidad, pues considera que varios gobiernos han replicado principalmente la estética y la narrativa del modelo, como Ecuador, que lo combinó con la militarización, y Honduras, que lo aplicó junto a un régimen de excepción, sin que estas estrategias hayan demostrado resultados en la disminución de la violencia.
A estas preocupaciones se suma el papel que desempeñan las cárceles en el funcionamiento de algunas organizaciones criminales de Latinoamérica, pues InSight Crime advierte que estructuras como el Tren de Aragua, en Venezuela, el Primer Comando Capital, en Brasil, y Los Choneros, en Ecuador, surgieron o se fortalecieron dentro de los centros penitenciarios.
Goebertus advirtió que las prisiones pueden convertirse en espacios para consolidar liderazgos, reclutar integrantes y controlar a la población privada de libertad, incluso con la complicidad de quienes tienen la responsabilidad de custodiarla, por lo que el encarcelamiento masivo podría ampliar las bases de reclutamiento de estos grupos.
Finalmente, Goebertus advirtió que replicar esta estrategia puede normalizar la vulneración de derechos en nombre de la seguridad, pese a que cada país enfrenta estructuras criminales distintas, desde pandillas locales en El Salvador hasta redes transnacionales en Ecuador, Honduras y Colombia.