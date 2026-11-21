Goebertus cuestionó que la construcción de megacárceles y el endurecimiento de las penas garanticen una reducción de la criminalidad, pues considera que varios gobiernos han replicado principalmente la estética y la narrativa del modelo, como Ecuador, que lo combinó con la militarización, y Honduras, que lo aplicó junto a un régimen de excepción, sin que estas estrategias hayan demostrado resultados en la disminución de la violencia.