Las fuertes lluvias e inundaciones que afectan al sur de Florida, Estados Unidos, obligaron a las autoridades estatales a movilizar a cientos de efectivos de la Guardia Nacional para atender las emergencias y responder a los daños provocados por las precipitaciones.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, informó este jueves sobre el despliegue de personal y equipos especializados para apoyar las labores de respuesta en las comunidades afectadas. Sin embargo, no hizo referencia a posibles víctimas por las inundaciones.
Las condiciones climáticas también obligaron al cierre de escuelas en los condados de Miami-Dade y Broward, donde las autoridades mantienen medidas de precaución ante el riesgo de nuevas inundaciones.
Entre los incidentes registrados se encuentra el derrumbe del techo de un templo judío ocurrido el miércoles. Además, las aguas inundaron algunas áreas de un hospital, lo que evidenció el impacto de las precipitaciones en la infraestructura de la región.
El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) mantiene vigente una alerta por inundaciones repentinas en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, ubicados en el sureste del estado.
El organismo advirtió que los condados de Broward y Palm Beach presentan especial riesgo debido a las fuertes lluvias previstas para este jueves. También alertó sobre el avance de bandas de chubascos y tormentas hacia el interior del sur de Florida.
Las proyecciones meteorológicas indican acumulaciones de entre 2.5 y 5 centímetros de lluvia en las zonas afectadas, aunque en algunos sectores las precipitaciones podrían alcanzar entre 7.6 y 12.7 centímetros.
El NWS también informó que durante los últimos días se han registrado entre 7.6 y 12.7 centímetros de lluvia en amplias zonas de la costa este del sur de Florida. En algunos puntos, las acumulaciones han llegado a entre 20 y 38 centímetros.
Estas condiciones incrementan el riesgo de inundaciones en ríos, arroyos, zonas bajas y áreas urbanas que tienen sistemas de drenaje deficientes. Por ello, el organismo meteorológico recomendó mantenerse atentos a nuevas advertencias y alertas.
Como parte de la respuesta a la emergencia, DeSantis detalló que el operativo incluye más de 200 agentes de tráfico y 235 oficiales de conservación de la fauna, además de 50 vehículos preparados para circular por zonas inundadas y 60 bombas de agua.
El despliegue también cuenta con 28 vehículos todoterreno, 26 embarcaciones de poco calado, 17 aerodeslizadores y ocho vehículos anfibios para terrenos pantanosos. A estos recursos se suma una unidad especial para desplazarse por terrenos difíciles.
Asimismo, alrededor de 750 trabajadores del Departamento de Transporte de Florida participan en las labores de respuesta y asistencia en las comunidades afectadas por las inundaciones, mientras continúan las alertas por las precipitaciones en el sur del estado.