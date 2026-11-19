Una médica y miembro del Ejército de República Dominicana fue condenada a 20 años de prisión por asesinar a su hija de seis años, a quien decapitó y provocó 158 heridas con arma blanca en agosto de 2024, dentro de su vivienda en Santo Domingo, República Dominicana.
La sentenciada fue identificada como Josefa García Cuello, cuya pena fue dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este.
La condena fue inferior a los 30 años de cárcel que había solicitado la Fiscalía durante el proceso judicial.
De acuerdo con el expediente judicial, el asesinato ocurrió el 15 de agosto de 2024, fecha en que García Cuello fue arrestada por las autoridades.
El informe de autopsia estableció que la menor murió por decapitación y presentaba 158 heridas provocadas con un arma blanca en diferentes partes del cuerpo.
Las investigaciones también establecieron que, minutos antes del crimen, la mujer se comunicó con su esposo, padre de la niña, quien había salido de la vivienda para dirigirse a su trabajo.
Durante la llamada, García Cuello le pidió que regresara a la casa porque había problemas, aunque no le explicó qué estaba ocurriendo.
Ante la comunicación, el hombre contactó a una vecina para que acudiera a la vivienda.
Al llegar, la mujer encontró el cuerpo de la menor en la cocina.
Tras el crimen, García Cuello fue detenida y sometida al proceso judicial que concluyó con la sentencia de 20 años de prisión.