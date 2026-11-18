Pese a que no suele haber balances oficiales de estas operaciones, la información que circula en redes sociales señala que numerosos miembros de las bandas han muerto en ellas.Críticas a la intervención Sin embargo, y a pesar del respaldo popular, las acciones de la tropa salvadoreña son cuestionadas por organismos de defensa de los derechos humanos y por algunas ONG que han advertido sobre un aumento de la violencia en Haití desde que se intensificó la guerra contra las bandas, de la falta de claridad de objetivos y de quién está al mando en esas operaciones.