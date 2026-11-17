El reconocido periodista y escritor costarrisense, Camilo Rodríguez, murió a los 50 años, luego de ser víctima de un ataque armado que se registró el reciente lunes 16 de noviembre, en Heredia, Costa Rica. ¿Qué se sabe del crimen? Aquí los detalles.
Según el reporte preliminar, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron a Rodríguez en el sector de San Miguel de Santo Domingo, mientras conducía su vehículo, tipo Pick Up, sobre la ruta 32. Le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.
La muerte del periodista conmocionó al país, ya que es la primera que se registra desde el 2023.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica junto a miembros de Medicina Forense llegaron a la escena del crimen para acordonar la escena y realizar el respectivo levantamiento y traslado del cadáver. Además, iniciaron una indagación y recolección de evidencias en la escena.
En redes sociales y medios suena con fuerza que la muerte del comunidor podría deberse a sus constantes denuncias contra el narco y otros crímenes. De hecho, el fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que Camilo Rodríguez había denunciado amenazas de muerte en su contra. Sin embargo, agregó que había rechazado ingresar de forma voluntaria al programa de protección de víctimas.
Por su parte, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, repudió el crimen y lo calificó de "mancha contra la libertad de expresión". "Independientemente del contenido de sus comunicaciones, lo que hoy ocurrió en nuestro país es una mancha contra la libertad de expresión", expresó el mismo lunes.
La mandataria agregó que instruyó a todos los cuerpos policiales para que apoyen la investigación del crimen contra el reconocido escritor y periodista.
La presidenta Fernández le envió un mensaje a los familiares dolientes: "Que Dios los llene de paz y fortaleza en un momento como este", concluyó.
Tras el brutal asesinato se pronunciaron el Colegio de Periodistas, la Conferencia Episcopal y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) para exigir una "investigación pronta, independiente, rigurosa y exhaustiva", que determine quiénes ordenaron y financiaron el crimen.
"El asesinato de un periodista trasciende a la víctima. Es un ataque contra la libertad de prensa y contra el derecho de toda la ciudadanía a recibir información", manifestó la organización en un comunicado.
Durante los últimos años, Rodríguez ganó notoriedad en redes sociales por sus denuncias directas sobre presuntos casos de corrupción y narcotráfico.
Camilo nació un 14 de febrero de 1976. Comenzó a colaborar en prensa escrita cuando tenía 16 años. Durante más de tres décadas pasó por radio, televisión y medios digitales. Publicó cerca de una veintena de libros sobre historia local, patrimonio religioso, personajes costarrisenses y poesía, entre ellos Conversaciones con la historia (2025).
Incursionó también en política. Intentó inscribir su candidatura presidencial en 2022, pero fue rechazado por el tribunal electoral, y en febrero de 2026 compitió como aspirante a diputado por San José con el partido "Aquí Costa Rica Manda", sin obtener escaño.
Su muerte ha conmocionado al país, en especial a su familia. Rodríguez deja una hija mayor de su relación anterior y tres hijos pequeños (Joaquín, Montserrat y Almudena) de su matrimonio con Gabriela Arroyo Chacón.