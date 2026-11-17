En redes sociales y medios suena con fuerza que la muerte del comunidor podría deberse a sus constantes denuncias contra el narco y otros crímenes. De hecho, el fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que Camilo Rodríguez había denunciado amenazas de muerte en su contra. Sin embargo, agregó que había rechazado ingresar de forma voluntaria al programa de protección de víctimas.