Exasesora señala a esposa de Gustavo Petro por presuntos viajes con droga y el traslado de 2,5 millones de dólares desde Venezuela

Bogotá, Colombia.- Eva Ferrer, exasesora de Verónica Alcocer y exconsejera presidencial durante el gobierno de Gustavo Petro, lanzó graves acusaciones contra la exprimera dama colombiana, a quien señaló de presuntamente liderar una estructura vinculada con el tráfico de drogas, el movimiento de dinero desde Venezuela y el tráfico de armas. En una entrevista con la periodista Vicky Dávila, publicada este sábado 10 de octubre por la revista SEMANA, Ferrer sostuvo que Alcocer habría desempeñado un papel central en las actuaciones que describe y aseguró que personas de su entorno habrían participado en operaciones irregulares. Las declaraciones forman parte de una serie de señalamientos que la exfuncionaria ha realizado sobre el círculo cercano al expresidente Petro. Sin embargo, las acusaciones expuestas en la entrevista no constituyen por sí mismas una comprobación judicial de los hechos denunciados.

¿Qué reveló Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer?

Durante la conversación, Ferrer reafirmó su señalamiento contra la exprimera dama y la describió como la presunta cabeza de una estructura cuyos integrantes, según su versión, actuarían de acuerdo con intereses económicos. Consultada por Dávila sobre si consideraba que Alcocer encabezaba esa supuesta organización, Ferrer respondió: “A día de hoy digo que sí”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La exasesora explicó que inicialmente pensaba que Alcocer estaba siendo utilizada por otras personas, pero que posteriormente llegó a considerar que también tenía intereses propios en las actuaciones que denuncia.

Además, señaló que el expresidente Gustavo Petro habría conocido parte de esos movimientos y se habría beneficiado políticamente de ellos. Estas afirmaciones corresponden al testimonio de Ferrer y no establecen, por sí solas, la responsabilidad penal de las personas mencionadas.

Los presuntos viajes a Venezuela y los 2,5 millones de dólares

Uno de los señalamientos más delicados de la entrevista se refiere a supuestos viajes de Verónica Alcocer a Venezuela en aeronaves oficiales. Según Ferrer, en esos desplazamientos se habría transportado droga hacia el país vecino y, posteriormente, se habrían trasladado 2,5 millones de dólares desde Venezuela hacia Colombia. La exfuncionaria hizo referencia a conversaciones que, según explicó, mantuvo con personas de ese entorno y a información que afirma haber conocido durante su relación con Alcocer. También mencionó a Carolina Plata, a quien atribuyó la gestión de asuntos relacionados con los vuelos de la exprimera dama. Al ser consultada sobre las aeronaves utilizadas, Ferrer distinguió entre el avión presidencial y el asignado a la primera dama, y sostuvo que los presuntos traslados se habrían realizado en este último.

No obstante, las declaraciones publicadas no permiten dar por comprobado que se transportaran estupefacientes o dinero ilícito en esos vuelos. Para establecerlo se necesitarían evidencias y verificaciones de las autoridades competentes.

Señalamientos sobre tráfico de armas

Ferrer también vinculó a personas del entorno de Alcocer con presuntas actividades relacionadas con el tráfico de armas. En su relato, mencionó a ciudadanos italianos y a Enrico Romagnoli, con quien afirmó haber coincidido en una reunión en Barcelona. Según explicó, posteriormente volvió a encontrarse con esas personas en Colombia. La exasesora indicó que comenzó a relacionar esos encuentros con posibles actividades ilícitas después de recibir una llamada en la que, según su versión, le advirtieron sobre supuestos vínculos con el tráfico de armas y drogas.

Ferrer aseguró que esas circunstancias le generaron temor y que lleva meses escondida. Por esa razón, manifestó que necesita protección y expresó su disposición a colaborar con las autoridades en lo que pueda aportar.



"En el momento que te dicen que estás hablando con gente del narco y de armas, coño. Pero bueno, luego también me hacen una reflexión que es importante. Me dicen que ellos no están en el poder, pero sí tienen dinero; con dinero se compra un sicario por nada. Y ni España ya es seguro", indicó.

Las acusaciones salpican al entorno político de Petro