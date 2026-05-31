  1. Inicio
  2. · Mundo

Gustavo Petro rechaza resultados presidenciales y exige escrutinio de los jueces

El presidente Gustavo Petro anunció que no acepta los resultados del preconteo que dieron como ganador al ultraderechista Abelardo de la Espriella

  • Actualizado: 31 de mayo de 2026 a las 18:23
Gustavo Petro rechaza resultados presidenciales y exige escrutinio de los jueces

Petro no acepta resultados del conteo electoral que dieron la victoria a De la Espriella.

 Foto: EFE

Bogotá.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este domingo que no acepta los resultados del conteo de las elecciones presidenciales divulgados por la Registraduría Nacional, que este domingo dieron como el más votado al ultraderechista Abelardo de la Espriella con más de 10 millones de votos.

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo", escribió Petro en X, donde reiteró sus cuestionamientos al sistema informático utilizado durante el proceso electoral y afirmó que únicamente reconocerá el escrutinio que emitan los jueces de la República. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias