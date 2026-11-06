"Sexocontratos": las graves acusaciones contra el expresidente Gustavo Petro

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, fue acusado recientemente de utilizar contratos estatales para favorecer a mujeres a cambio de favores sexuales, desatando una gran polémica. ¿Quién lo denunció? A continuación los detalles de la denuncia.
Fueron Deicy Jimenez, contratista del Estado, y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, las que realizaron los señalamientos contra Petro.
De acuerdo con los testimonios dados a conocer por lo medios locales, las beneficiadas serían entres 30 y 40 mujeres. Los "sexocontratos" habrían ocurrido durante su paso por el Senado y su presidencia (2022-2026).
Tras las acusaciones comensaron a circular presuntas conversaciones entre Petro y la denunciante, en las que pediría contratos para Jimenez. La autenticidad de esos chats deberá ser determinada por las autoridades.
Entre el material difundido también hay videos de carácter íntimo en los que aparece Petro junto a Deicy Jiménez, cuyo contenido no se detalla por tratarse de su vida privada, sino por la conducta cuestionable del señalado mientras era jefe de Estado.
Algunos testimonios mencionan el presunto traslado o uso de sustancias psicoactivas, agregando más polémica a denominado caso Petro.
Rodríguez presentó pruebas formales ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Alega supuestas presiones para desviar de recursos y favorecer contrataciones irregulares en la Casa Nariño. Aquí el momento en el que la denunciante juraba para brindar su declaración ante un juez.
Los hechos denunciados apuntan a posibles delitos por tráfico de influencias que deberán ser investigados por las autoridades de Colombia.
Jimenes entregó su teléfono móvil al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para una extracción forense, con la finalidad de determinar si el video que ya trasciende en redes y el otro material sirve como prueba en contra del exmandatario colombiano.
Según reportes de la Comisión de Acusación, hay 335 denuncias penales y disciplinarias preliminares contra Petro por hechos de su gobierno.
Otros 50 procesos han sido archivados y ninguno ha avanzado a una investigación formal de fondo. Por su parte, la Fiscalía también remitió copias a la comisión para que investigue su participación en otros casos como "Pacto de Valledupar" y el del menor Kevin Arley Acosta.
De su lado, Petro negó los señalamientos en su contra. Aunque no negó conocer a la denunciante, negó haber entregado contratos a cambio de favores sexuales y haber cometido delitos con recursos públicos. Mientras tanto, las autoridades siguen investigando el polémico caso que será respondido dentro del expediente por el exmandatario.