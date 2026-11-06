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"Sexocontratos": las graves acusaciones contra el expresidente Gustavo Petro

El exmandatario es señalado de dar contratos en el gobierno a cambio de favores sexuales, según las denuncias de Deicy Jiménez y Angie Rodríguez, involucradas en el caso

  • Actualizado: 06 de noviembre de 2026 a las 16:00
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El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, fue acusado recientemente de utilizar contratos estatales para favorecer a mujeres a cambio de favores sexuales, desatando una gran polémica. ¿Quién lo denunció? A continuación los detalles de la denuncia.

 Foto: EFE / redes sociales
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Fueron Deicy Jimenez, contratista del Estado, y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, las que realizaron los señalamientos contra Petro.

 Foto: cortesía redes sociales
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De acuerdo con los testimonios dados a conocer por lo medios locales, las beneficiadas serían entres 30 y 40 mujeres. Los "sexocontratos" habrían ocurrido durante su paso por el Senado y su presidencia (2022-2026).

 Foto: EFE
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Tras las acusaciones comensaron a circular presuntas conversaciones entre Petro y la denunciante, en las que pediría contratos para Jimenez. La autenticidad de esos chats deberá ser determinada por las autoridades.

 Cortesía redes sociales
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Entre el material difundido también hay videos de carácter íntimo en los que aparece Petro junto a Deicy Jiménez, cuyo contenido no se detalla por tratarse de su vida privada, sino por la conducta cuestionable del señalado mientras era jefe de Estado.

Captura de video
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Algunos testimonios mencionan el presunto traslado o uso de sustancias psicoactivas, agregando más polémica a denominado caso Petro.

Foto: EFE
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Rodríguez presentó pruebas formales ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Alega supuestas presiones para desviar de recursos y favorecer contrataciones irregulares en la Casa Nariño. Aquí el momento en el que la denunciante juraba para brindar su declaración ante un juez.

Captura de pantalla
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Los hechos denunciados apuntan a posibles delitos por tráfico de influencias que deberán ser investigados por las autoridades de Colombia.

Foto: cortesía redes sociales
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Jimenes entregó su teléfono móvil al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para una extracción forense, con la finalidad de determinar si el video que ya trasciende en redes y el otro material sirve como prueba en contra del exmandatario colombiano.

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Según reportes de la Comisión de Acusación, hay 335 denuncias penales y disciplinarias preliminares contra Petro por hechos de su gobierno.

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Otros 50 procesos han sido archivados y ninguno ha avanzado a una investigación formal de fondo. Por su parte, la Fiscalía también remitió copias a la comisión para que investigue su participación en otros casos como "Pacto de Valledupar" y el del menor Kevin Arley Acosta.

 Foto: EFE
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De su lado, Petro negó los señalamientos en su contra. Aunque no negó conocer a la denunciante, negó haber entregado contratos a cambio de favores sexuales y haber cometido delitos con recursos públicos. Mientras tanto, las autoridades siguen investigando el polémico caso que será respondido dentro del expediente por el exmandatario.

 Foto: EFE
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