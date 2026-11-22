El Partido Demócrata alcanzó este hito tras la victoria de Chuck Hubbard en el distrito 5 de Carolina del Norte, donde derrotó a la republicana Virginia Foxx, según las proyecciones divulgadas este domingo por Associated Press y NBC News.

Nueva York, Estados Unidos. - Los demócratas alcanzaron este domingo al menos 258 escaños en la Cámara de Representantes , obteniendo así el mayor número de asientos desde principios de la década de 1990.

Ni los republicanos ni los demócratas habían ganado tantos escaños desde 1992, cuando el Partido Demócrata también se hizo con 258 asientos en la Cámara de Representantes.

Mientras, los republicanos no han conseguido más de 250 escaños desde la Gran Depresión.

Hakeem Jeffries, elegido por los demócratas como su candidato a presidir la Cámara de Representantes, celebró en un comunicado recogido por The New York Times el hito alcanzado por su partido.

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"El pueblo de nuestro gran país otorgó a los demócratas de la Cámara de Representantes una mayoría histórica con el mandato de luchar por una América asequible. Juntos, trabajaremos arduamente para lograr el cambio radical de rumbo que el pueblo estadounidense exige", expresó.

Aún quedan por resolverse cuatro contiendas: dos en Luisiana, una en Minesota y otra en Tennessee.

NBC News proyecta que en al menos una de ellas ganará el Partido Demócrata.