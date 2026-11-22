Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer cuáles son las zonas que se quedarán sin energía eléctrica este lunes 23 de noviembre.
El Distrito Central figura entre los municipios con mayor número de sectores afectados, por lo que los residentes de estos barrios y colonias se quedarán sin el servicio de energía eléctrica.
El municipio de Puerto Cortés también tendrá zonas afectadas. A continuación, el listado de los sectores que se quedarán sin el fluido eléctrico.
Puerto Cortés, Cortés, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Alianza, Coinsu, Biosa, Puente Alto, Dihego, La Garrobera, col. Gracias a Dios, Nisperales.
Distrito Central, de 8:10 a. m. a 12:10 p. m.
Cerro Grande zona 5, Cerro Grande zona 8, Texaco Cerro Grande y zonas aledañas.
Distrito Central, de 8:15 a. m. a 4:15 p. m.
Cerro Grande zona 4.
Distrito Central, de 8:10 a. m. a 12:10 p. m.
Cerro Grande zona 5, Cerro Grande zona 8, Texaco Cerro Grande y zonas aledañas.
Distrito Central, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.
IHSS La Granja, Cruz Blanca, Hogar de Ancianos y zonas aledañas.
Distrito Central, de 8:05 a. m. a 3:05 p. m.
Plaza La Granja, col. El Prado, antiguo Tribunal Electoral El Prado, Hospital Urológico Hondureño, Farinter, Corporación Supermercados YIP y zonas aledañas, Flores.