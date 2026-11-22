La captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, fue resultado de varias semanas de investigación, vigilancia aérea e intercambio de información entre autoridades de México y Estados Unidos, según reveló el diario estadounidense The New York Times.
El presunto líder del Cártel de Guasave fue detenido el viernes 20 de noviembre en el municipio de Guasave, en el estado de Sinaloa, durante un operativo encabezado por elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.
De acuerdo con la reconstrucción publicada por el periódico estadounidense, uno de los elementos fundamentales para localizarlo fue el seguimiento de sus comunicaciones telefónicas, entre ellas las conversaciones que mantenía con su madre, esposa y hermana, así como los mensajes de texto que intercambiaba con ellas.
Los investigadores analizaron esas comunicaciones para conocer sus actividades y anticipar los lugares que frecuentaba, pues lograron identificar fiestas a las que tenía previsto asistir, lo que permitió establecer patrones sobre sus desplazamientos y horarios habituales.
La investigación también incluyó sobrevuelos de drones estadounidenses sobre las zonas donde sospechaban que se encontraba el narcotraficante, con autorización del gobierno mexicano, mientras los analistas militares examinaban las imágenes en tiempo real para reconstruir sus movimientos.
Según el reporte, la forma de caminar, la complexión física y la voz de Meza Flores fueron características determinantes para confirmar su identidad durante la vigilancia aérea, en un seguimiento que se extendió durante varias semanas.
Una vez identificado el lugar donde permanecía, las autoridades mexicanas organizaron operaciones de distracción en otros puntos de Sinaloa, entre ellos Los Mochis, para facilitar el ingreso de más de dos docenas de integrantes de la Fuerza Especial Conjunta del Ejército a Guasave.
El despliegue derivó en un enfrentamiento armado entre militares y presuntos integrantes de la organización criminal, quienes respondieron con armas de fuego y explosivos, mientras dos helicópteros Black Hawk del Ejército participaron en las acciones contra los hombres armados.
La operación dejó siete presuntos agresores muertos, cuatro militares fallecidos y ocho personas detenidas, además de provocar narcobloqueos en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, donde se registraron hechos violentos que causaron temor entre los habitantes.
Tras confirmar la identidad de los detenidos, Meza Flores fue trasladado junto a otros dos presuntos integrantes de su organización (Germán “N”, alias “Serafín” y José “N”) a Ciudad de México, donde quedó a disposición de las autoridades ministeriales en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), mientras se determina su situación jurídica.