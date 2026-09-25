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Abonados de la ENEE deben L21,137.9 millones por consumo de energía

Categorías. Sectores residencial, comercial e instituciones públicas destacan entre los mayores morosos

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 08:15
Abonados de la ENEE deben L21,137.9 millones por consumo de energía

Son miles de clientes de la ENEE que están en moro por consumo de energía eléctrica.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los estados financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) cada mes registran aumento en la cuenta por cobrar.

Al 31 de agosto de 2026, los abonados de la estatal eléctrica reportan 21,137.9 millones de lempiras en morosidad. De acuerdo con los informes brindados por la ENEE, el saldo de la mora ha venido en crecimiento en los últimos años.

Al 30 de septiembre de 2020, la morosidad por venta de energía ascendió a 11,820.7 millones de lempiras. En los últimos seis años, el saldo de las cuenta por cobrar se incrementó en 9,317.2 millones de lempiras, que equivale a 78.82%.

“La mora es uno de los problemas que las autoridades de la empresa no han logrado resolver a pesar de que en los últimos años se aprobaron amnistías”, dijo un funcionario de la estatal eléctrica.

La mora de la ENEE crece a pesar de las amnistías vigentes

Morosos

La ENEE tiene categorizado los morosos en siete categorías. No obstante, el sector residencial concentra la mayor deuda por consumo de energía, con 11,106.1 millones de lempiras al pasado 31 de agosto.

Continúa el sector comercial con 4,170 millones de lempiras. Entre los sectores con mejor cumplimiento de pago destaca el industrial al acumular apenas 751.6 millones de lempiras en concepto de deuda.

No obstante, en la lista de morosos aparece la administración pública y las alcaldías. Ejemplo de lo anterior son las instituciones autónomas con 2,888 millones de lempiras y el gobierno central con L1,357.6 millones. Asimismo, las alcaldías adeudan 811.3 millones de lempiras, según informes de la estatal eléctrica.

Vencimientos

Fuentes técnicas de la ENEE sostienen que la mayor parte de la deuda es incobrable al corresponder a plazos mayores de 120 días, con un saldo de 17,995.3 millones de lempiras, equivalente a 85.13%.

Los vencimientos a 30 días suman 2,310.3 millones de lempiras (10.92% del total), L450.2 millones a 60 días (2.13%) y L382.2 millones a 90 días (1.82%), que es la deuda que puede recuperarse.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica registra en su base de datos 2,177,458 clientes, de los que el 92% corresponden a la categoría residencial.

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Luis Rodríguez
Luis Rodríguez

Profesional del Periodismo graduado en Ciudad Universitaria-UNAH. Desde agosto 1995 redactor de noticias económicas en EL HERALDO y después pasó a ser periodista-editor de las secciones de Economía y de Dinero & Negocios.

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