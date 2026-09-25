Horóscopo de hoy: amor, amistades y decisiones que pondrán a prueba a los signos

Tegucigalpa, Honduras.- El terreno sentimental llega cargado de sorpresas para varios signos del zodiaco. Mientras algunos podrían descubrir nuevas intenciones amorosas en su círculo cercano, otros tendrán que enfrentar conflictos, distanciamientos o la necesidad de romper con la rutina.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). El relajo de alguna reunión de amigos podría depararte la sorpresa de que alguno de ellos declare sus intenciones de pasar a tener una relación sentimental. Sensaciones ambiguas te atraparán durante un tiempo, hasta que decidas qué hacer.

TAURO (21 abril - 20 mayo). La tentación de la infidelidad te asaltará hoy, y deberás plantearte si realmente el amor sigue presidiendo tu relación de pareja. Si se basa en otras cuestiones, tendrás que hablar con tu media naranja para llegar a acuerdos duraderos.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Las estrellas te favorecen en el terreno de las amistades y te verás sorprendido por una nueva persona en tu vida que te aportará nuevos horizontes. Mantén el ánimo optimista pues los problemas que crees tener carecen de importancia.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). La sensación de estar perdiendo el tiempo cada vez que no haces algo productivo puede llegar a atenazarte a la hora de gozar de los pequeños placeres de la vida, de forma que tendrás que ponerte como tarea hasta la lectura del periódico.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Un conflicto externo, que en principio no tiene por qué afectarte, va a tocarte de pleno y va a hacer que anules todas tus actividades previstas para hoy. Te convendrá dejar las cosas muy claras para que no acabe afectando a tu estabilidad familiar.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Evita las discusiones familiares e intenta dialogar más con tu pareja, que se siente molesta por tus alejamientos. En el trabajo tomate las cosas más en serio y acepta el consejo de un compañero.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Es probable que hoy encuentres buenas oportunidades para comprar mobiliario, utensilios domésticos o accesorios para el hogar. La mano de obra te costará un poco más conseguirla, pero con un poco de astucia, darás con ella dentro de casa.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Hoy te sentirás especialmente comunicativo, con ganas de relacionarte con los demás. Aprovecha para reunirte con amigos o familiares, tu vida social irá sobre ruedas en estos días. También es buen momento para hacer planes de futuro con tus allegados.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Necesitarás más espacio para sentirte bien contigo mismo; puede que los asuntos familiares te hayan agobiado demasiado en los últimos días, y ahora es el momento en que te busques una escapada a cualquier parte, con la mejor compañía posible.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Si tu ámbito profesional está relacionado con las ventas, la coyuntura social o económica te empujará a una mala racha, y tendrás que redefinirte de alguna manea. En general, mal momento para negociaciones de todo tipo.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tienes una necesidad imperante de que llegue el fin de semana para soltarte la melena. No necesitas más que una noche loca y un día relajado, siempre cuidando de que los excesos no acaben por arruinarte los momentos de tranquilidad.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Has superado una etapa muy difícil en el trabajo y ahora llega el momento de relajarte y recoger los frutos. En el amor, tendrás que echarle un poco de imaginación a tu relación sentimental, porque corres el peligro de caer en la rutina.