La imagen de Asfura tomando agua directamente de una jarra en la ONU está modificada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una imagen que supuestamente muestra al presidente de la República, Nasry Asfura, tomando agua directamente de una jarra durante su discurso en la 81 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 23 de septiembre.

Sin embargo, la imagen es falsa. EH Verifica constató que la fotografía fue modificada con inteligencia artificial (IA).

“Nasry Asfura agarra la jarra de agua para tomar agua en su conferencia en la ONU, no vió el vaso”, dice textualmente una entrada de Facebook que ha sido compartida cientos de veces desde el 23 de septiembre.

Asfura brindó el 23 de septiembre su primer discurso como presidente de Honduras ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Durante su intervención abordó temas relacionados con la democracia, el cambio climático, la economía y la inversión en Honduras.

No obstante, la imagen viral no corresponde a un momento de su intervención. En los registros disponibles del discurso no aparece una escena en la que Asfura levante una jarra de agua para beber.

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La acción atribuida a Nasry Asfura en la imagen sí ocurrió durante una intervención ante la Asamblea General de la ONU, pero fue protagonizada por el presidente de Haití (de ese momento), Edgar Leblanc Fils, en 2024.