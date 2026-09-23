Imagen de supuestos hombres armados asaltando un autobús de Tegucigalpa-Choluteca fue creada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra a varios hombres armados asaltando un autobús que cubre la ruta Tegucigalpa-Choluteca.

Sin embargo, la imagen es falsa. EH Verifica constató que fue generada con inteligencia artificial (IA) y que, por lo tanto, no corresponde a un asalto real.

“Hombres armados asaltan ruta que conduce de Tegucigalpa a Choluteca”, dice textualmente la descripción de una entrada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 22 de septiembre.

Cuatro hombres armados asaltaron el 22 de septiembre a los pasajeros de un autobús que viajaba desde Tegucigalpa hacia Choluteca, según informes policiales preliminares.

De acuerdo con la información disponible y los testimonios de los afectados, los sospechosos habrían abordado la unidad como pasajeros. Durante el trayecto, se levantaron de sus asientos portando armas de fuego.

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Bajo amenazas, los hombres obligaron a los pasajeros a entregar teléfonos celulares, dinero en efectivo, carteras, computadoras portátiles y maletines de viaje.

El asalto ocurrió en el corredor vial que conduce hacia el sur de Honduras. Sin embargo, una imagen difundida en redes sociales que supuestamente muestra a los responsables del asalto es falsa.