Prisión preventiva de acusados por caso Angie Peña vence el 29 de septiembre, advierte Julissa Villanueva

Tegucigalpa, Honduras.- La prisión preventiva dictada contra los supuestos miembros de Delta Team, señalados por el caso de Angie Peña, está próxima a vencerse, lo que podría dar paso a que sean puestos en libertad o reciban medidas cautelares sustitutivas, advirtió la exfuncionaria Julissa Villanueva. A través de su cuenta de X, Villanueva alertó que “el 29 de septiembre de 2026 se vence la prisión preventiva en el juicio contra los presuntos miembros del grupo Delta Team, investigados por el delito de trata de personas, en modalidad de venta de personas, en perjuicio de Angie Peña, y asociación para delinquir”.

La exfuncionaria advirtió que, cuando vence el plazo de la prisión preventiva de un imputado en Honduras sin que se haya dictado una sentencia condenatoria firme, lo que prosigue, según su interpretación, es que los imputados sean puestos en libertad o reciban medidas cautelares sustitutivas. “Bajo ninguna circunstancia el vencimiento del plazo extingue el proceso penal; el juicio en contra del imputado continúa su marcha, pero este lo afrontará fuera de un centro penitenciario. Esto será lo que ocurrirá en este caso”, señaló la exfuncionaria. Villanueva cuestionó que es “importante referir, en relación con este caso, que si la prisión preventiva venció debido a negligencia, retrasos injustificados o pura inacción por parte de los operadores de justicia (fiscales o jueces)”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, advirtió que esto puede acarrear sanciones administrativas o disciplinarias para dichos funcionarios, ya que, según sostuvo, “el Estado incurre en faltas al debido proceso y convenios internacionales de derechos humanos”.

Búsqueda de Angie Peña

La exfuncionaria sostuvo que la búsqueda de Angie Peña sigue en suspenso. “Sigue detenida su búsqueda y rescate, y estas acciones humanitarias y vinculantes con delitos graves deben ser realizadas independientemente de la culminación del juicio contra el grupo Delta Team”, afirmó.