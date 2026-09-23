¿Qué había en la escena? Autopsia determinará si don Alfonzo murió por ataque de su perro Zeus

La noticia de que un hombre de 75 años murió tras ser supuestamente atacado por un perro de raza pitbull, de nombre Zeus, se viralizó. El hecho ocurrió el pasado lunes en horas de la tarde y, el martes 22 de septiembre, autoridades de la Policía Municipal se llevaron al perro. ¿Qué se sabe hasta ahora?
El portavoz de Medicina Forense del Ministerio Público, Edgardo Cruz, informó que, tras realizar el levantamiento cadavérico de la víctima, el cuerpo ingresó a la morgue del Ministerio Público.
“Se le practicó la respectiva autopsia médico-legal que determinará en su momento la causa y manera de muerte, información a la que tendrán acceso las partes interesadas, es decir, el Ministerio Público y su familia”, explicó Edgardo Cruz.
Cruz confirmó que el pasado lunes 21 de septiembre, a altas horas de la noche, familiares de Maldonado realizaron el levantamiento del cuerpo. EL HERALDO corroboró que el nombre de la víctima es Alex Alfonzo Maldonado Bonilla, de 75 años.
A través de la autopsia, las autoridades determinarán si efectivamente don Alfonzo murió como consecuencia de las lesiones provocadas por una mordedura de Zeus. Según la información preliminar, la víctima sufrió una lesión en su pie derecho, desde el tobillo hacia abajo.
En una fotografía tomada en el interior de la vivienda se observa un machete cerca del cuerpo de la víctima. Hasta el momento no se ha establecido cuál era su propósito o cómo llegó hasta ese lugar, por lo que serán las autoridades las encargadas de esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
Don Alfonzo, presuntamente, fue atacado en dos ocasiones. El primer incidente habría ocurrido alrededor de las 11:00 de la mañana, por lo que acudió a un centro asistencial. Posteriormente, alrededor de las 5:00 de la tarde, habría sido atacado nuevamente y falleció.
En la escena se observa el cuerpo de don Alfonzo en el piso, rodeado de sangre. Cerca de sus pies había un machete y un sofá. Al momento de la tragedia, el hombre de 75 años vestía una camiseta blanca y un pantalón negro. También se observan varias cajas y una bolsa de alimento para perro.
Sobre la situación de Zeus, “Kathy, La Rescatista Independiente” es quien ha estado al pendiente del animal en conjunto con la Policía Municipal del Distrito Central.
“El perro ya encontró adopción y también se le explicó que sí es agresivo con otros perros, como MUCHOS PERROS MÁS, pero no para que estén satanizando el caso”, escribió la rescatista.