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Entre dolor y llanto retiran el cuerpo de Kevin Cruz, joven que mataron en Comayagüela

A Kevin Wilfredo Cruz Torres, de 29 años, le quitaron la vida a balazos el pasado 21 de septiembre. Se presume que el crimen fue por robarle su motocicleta

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 15:52
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El pasado 21 de septiembre de 2026, Kevin Cruz fue acribillado a disparos en Comayagüela, capital de Honduras. Este martes -22 de septiembre- sus familiares llegaron a la morgue capitalina a retirar sus restos. Más detalles del hecho a continuación.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
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A tempranas horas del pasado domingo, en la colonia Santa Bárbara a la altura de la calle Los Alcaldes fue hallado el cuerpo de Kevin Wilfredo Cruz Torres, de 29 años de edad.

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Cruz Torres residía en la colonia Residencial Honduras y había salido en la mañana del domingo, conduciéndose en una motocicleta. No se precisó hacia donde se dirigía.

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Sin embargo, fue interceptado en la colonia Santa Bárbara, donde fue atacado con un arma de fuego, muriendo en la escena.

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Según información que ha trascendido, a Cruz Torres lo atacaron para robarle su motocicleta y no bastándoles con ello, le quitaron la vida.

 Angelo Avila
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Entre llantos y un profundo dolor los parientes retiraron los restos del joven, los cuales se encontraban en la morgue del Ministerio Público para efectos de su autopsia correspondiente.

 Angelo Avila
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Familiares, amigos y allegados de Cruz Torres describieron al joven como un hombre muy trabajador, lamentando que haya sido víctima de la inseguridad.

 Angelo Avila
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Kevin Cruz será sepultado en la aldea San Carlos del municipio de Reitoca del departamento de Francisco Morazán.

 Angelo Avila
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El crimen contra este joven no solo ha dejado enlutada a una familia, sino también a país ya que lastimosamente se sumó a la lista de víctimas de homicidio en lo que va de 2026.

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Según datos de la Secretaría de Seguridad, entre el 1 de enero y el 20 de septiembre se contabilizaron 1,863 homicidios a nivel nacional.

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Según los reportes de la Secretaría de Seguridad, actualmente el promedio de víctimas de homicidio en Honduras es de 7.08.

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Una de las mayores exigencias de la ciudadanía es la seguridad, pues la mayoría teme a morir como consecuencia de un tiroteo en el que no están involucrados o que les quiten la vida por un asalto.

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