Entre dolor y llanto retiran el cuerpo de Kevin Cruz, joven que mataron en Comayagüela

El pasado 21 de septiembre de 2026, Kevin Cruz fue acribillado a disparos en Comayagüela, capital de Honduras. Este martes -22 de septiembre- sus familiares llegaron a la morgue capitalina a retirar sus restos. Más detalles del hecho a continuación.
A tempranas horas del pasado domingo, en la colonia Santa Bárbara a la altura de la calle Los Alcaldes fue hallado el cuerpo de Kevin Wilfredo Cruz Torres, de 29 años de edad.
Cruz Torres residía en la colonia Residencial Honduras y había salido en la mañana del domingo, conduciéndose en una motocicleta. No se precisó hacia donde se dirigía.
Sin embargo, fue interceptado en la colonia Santa Bárbara, donde fue atacado con un arma de fuego, muriendo en la escena.
Según información que ha trascendido, a Cruz Torres lo atacaron para robarle su motocicleta y no bastándoles con ello, le quitaron la vida.
Entre llantos y un profundo dolor los parientes retiraron los restos del joven, los cuales se encontraban en la morgue del Ministerio Público para efectos de su autopsia correspondiente.
Familiares, amigos y allegados de Cruz Torres describieron al joven como un hombre muy trabajador, lamentando que haya sido víctima de la inseguridad.
Kevin Cruz será sepultado en la aldea San Carlos del municipio de Reitoca del departamento de Francisco Morazán.
El crimen contra este joven no solo ha dejado enlutada a una familia, sino también a país ya que lastimosamente se sumó a la lista de víctimas de homicidio en lo que va de 2026.
Según datos de la Secretaría de Seguridad, entre el 1 de enero y el 20 de septiembre se contabilizaron 1,863 homicidios a nivel nacional.
Según los reportes de la Secretaría de Seguridad, actualmente el promedio de víctimas de homicidio en Honduras es de 7.08.
Una de las mayores exigencias de la ciudadanía es la seguridad, pues la mayoría teme a morir como consecuencia de un tiroteo en el que no están involucrados o que les quiten la vida por un asalto.