"Escuchábamos llorar al perro": Vecinos revelan el trato que recibía el pitbull que mató a su dueño en Tegucigalpa

La noche del 21 de septiembre, un perro pitbull atacó a su dueño y le quitó la vida. En las últimas horas se han dado a conocer detalles sobre el trato que recibía el animal, según relatos de algunos de los vecinos en la colonia Hato de Enmedio, sector 4.
El hecho se registró en uno de los bloques del sector 4 de la populosa colonia Hato de Enmedio en la capital de la República. La víctima responde al nombre de Alex Alonzo Maldonado Bonilla.
El perro mordió y hasta le arrancó el pie derecho a su dueño. La mascota responde al nombre de Zeus y este 22 de septiembre fue llevado a un refugio.
La casa quedó llena de sangre en la sala. Junto al hoy occiso quedó un saco de comida que le daban al perro y en imágenes que circularon en redes, Maldonado Bonilla no tenía su pie derecho.
En tanto, el hijo del fallecido fue trasladado a un centro médico producto de las mordidas que el animal le dio en sus manos. En la zona hubo división por el caso: algunos vecinos afirmaron que el perro ya había mordido en el pasado.
Inclusive, la ahora víctima ya había sido mordido por el mismo perro y tuvo que ser trasladado a un centro médico para ser atendido. Al mismo tiempo, otros vecinos revelaron que el perro había sido maltratado en diversas ocasiones.
“A cada rato lo golpeaban con un leño”, relató uno de los vecinos durante una entrevista con HCH. Otras personas detallaron que permanecía amarrado.
"Lo maltrataban con un palo y solo lo mantenían amarrado", relató otros de los vecinos que vive en la zona.
"Nosotros escuchábamos llorar al perro", abonó un vecino de la colonia Hato de Enmedio sector 4. De esta manera, varios vecinos afirmaron que el perro recibía un maltrato de sus dueños.
Los vecinos lamentaron lo sucedido, pero dijeron que el perro tenía un maltrato y eso pudo haber orillado a la respuesta del animal.
Tras ser sacado de la casa, el subdirector de la Policía Municipal, Josué Esperanza, aclaró que la Ley de Protección Animal no faculta la eutanasia inmediata en estos casos, por lo que el animal fue enviado a un refugio temporal bajo custodia a la espera de evaluaciones médico-forenses e instrucciones del Ministerio Público y la DPI.
La Policía Municipal afirmó que el perro no será sacrificado y estará en un refugio mientras se cumple con el proceso correspondiente.