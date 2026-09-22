Ponen bajo custodia a Zeus, el pitbull que mató a su dueño en el Hato de Enmedio

Autoridades sanitarias y municipales llegaron hasta la vivienda ubicada en la colonia Hato de Enmedio, de Tegucigalpa, capital de Honduras, donde un perro pitbull atacó y mató a su dueño el pasado lunes 21 de septiembre de 2026.
Según explicaron las autoridades sanitarias, en este tipo de casos los protocolos establecen que se debe observar al animal agresor durante 10 días después de la mordedura, para verificar que no presente síntomas de rabia. El animal fue sacado del inmueble enjaulado.
"Si el animal no tiene signos o síntomas no va a pasar nada porque el virus de la rabia en esos 10 días tiene que reproducirse y el animal muere. También se le solicita al propietario del animal el carnet de vacunación contra la rabia", explicaron las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal).
Agregaron que "si el animal presenta signos de rabia y muere dentro de los 10 días de observación, se le corta la cabeza y se lleva al laboratorio de Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) que queda en Mateo, y ellos analizan si tiene el virus de la rabia o no".
Los síntomas de la rabia son agresividad, fotofobia, hidrofobia y salivación. El perro, de nombre Zeus, atacó dos veces a la víctima, identificada como Alex Alfonso Maldonado.
Alex Alfonso Maldonado, de aproximadamente 75 años de edad, acudió alrededor de las 11:00 de la mañana a un centro asistencial tras un primer ataque que le dejó lesiones en una de sus manos. Regresó a la vivienda y, alrededor de las 5:00 de la tarde, el perro volvió a atacarlo hasta quitarle la vida.
Imágenes de la escena del hecho muestran que el perro le arrancó el pie a don Alfonso. La víctima perdió el pie, que fue desprendido desde el tobillo.
El hijo de la víctima, quien al principio se oponía a entregar al perro, también resultó herido en sus manos cuando trató de ayudar a su padre.
Las autoridades aseguraron que, si el perro no fallece, se revisará si existen registros de otros ataques y, posteriormente, un juez de Policía de la Alcaldía Municipal determinará qué procede.
Según vecinos del lugar, Zeus es un perro agresivo. En declaraciones al canal HCH, una de las vecinas relató que en una ocasión el animal se escapó y atacó a otro perro.
Las autoridades sanitarias llegaron a la vivienda donde ocurrió la tragedia y determinaron que Zeus permanecerá bajo observación durante 10 días para identificar si presenta signos de rabia.
En declaraciones con HCH, una vecina relató que al momento del ataque, se escuchaban gritos desesperados provenientes de la vivienda.