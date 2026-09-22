  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Ponen bajo custodia a Zeus, el pitbull que mató a su dueño en el Hato de Enmedio

Zeus le arrancó el pie a su dueño desde el tobillo en un segundo ataque. Las autoridades mantendrán al perro bajo observación durante 10 días para descartar que tenga rabia

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 09:02
Ponen bajo custodia a Zeus, el pitbull que mató a su dueño en el Hato de Enmedio
1 de 12

Autoridades sanitarias y municipales llegaron hasta la vivienda ubicada en la colonia Hato de Enmedio, de Tegucigalpa, capital de Honduras, donde un perro pitbull atacó y mató a su dueño el pasado lunes 21 de septiembre de 2026.

 Foto: Cortesía
Ponen bajo custodia a Zeus, el pitbull que mató a su dueño en el Hato de Enmedio
2 de 12

Según explicaron las autoridades sanitarias, en este tipo de casos los protocolos establecen que se debe observar al animal agresor durante 10 días después de la mordedura, para verificar que no presente síntomas de rabia. El animal fue sacado del inmueble enjaulado.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Ponen bajo custodia a Zeus, el pitbull que mató a su dueño en el Hato de Enmedio
3 de 12

"Si el animal no tiene signos o síntomas no va a pasar nada porque el virus de la rabia en esos 10 días tiene que reproducirse y el animal muere. También se le solicita al propietario del animal el carnet de vacunación contra la rabia", explicaron las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal).

 Foto: Cortesía
Ponen bajo custodia a Zeus, el pitbull que mató a su dueño en el Hato de Enmedio
4 de 12

Agregaron que "si el animal presenta signos de rabia y muere dentro de los 10 días de observación, se le corta la cabeza y se lleva al laboratorio de Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) que queda en Mateo, y ellos analizan si tiene el virus de la rabia o no".

Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Ponen bajo custodia a Zeus, el pitbull que mató a su dueño en el Hato de Enmedio
5 de 12

Los síntomas de la rabia son agresividad, fotofobia, hidrofobia y salivación. El perro, de nombre Zeus, atacó dos veces a la víctima, identificada como Alex Alfonso Maldonado.

 Foto: Cortesía
Ponen bajo custodia a Zeus, el pitbull que mató a su dueño en el Hato de Enmedio
6 de 12

Alex Alfonso Maldonado, de aproximadamente 75 años de edad, acudió alrededor de las 11:00 de la mañana a un centro asistencial tras un primer ataque que le dejó lesiones en una de sus manos. Regresó a la vivienda y, alrededor de las 5:00 de la tarde, el perro volvió a atacarlo hasta quitarle la vida.

 Foto: Cortesía
Ponen bajo custodia a Zeus, el pitbull que mató a su dueño en el Hato de Enmedio
7 de 12

Imágenes de la escena del hecho muestran que el perro le arrancó el pie a don Alfonso. La víctima perdió el pie, que fue desprendido desde el tobillo.

 Foto: Cortesía
Ponen bajo custodia a Zeus, el pitbull que mató a su dueño en el Hato de Enmedio
8 de 12

El hijo de la víctima, quien al principio se oponía a entregar al perro, también resultó herido en sus manos cuando trató de ayudar a su padre.

 Foto: Cortesía
Ponen bajo custodia a Zeus, el pitbull que mató a su dueño en el Hato de Enmedio
9 de 12

Las autoridades aseguraron que, si el perro no fallece, se revisará si existen registros de otros ataques y, posteriormente, un juez de Policía de la Alcaldía Municipal determinará qué procede.

 Foto: Cortesía
Ponen bajo custodia a Zeus, el pitbull que mató a su dueño en el Hato de Enmedio
10 de 12

Según vecinos del lugar, Zeus es un perro agresivo. En declaraciones al canal HCH, una de las vecinas relató que en una ocasión el animal se escapó y atacó a otro perro.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Ponen bajo custodia a Zeus, el pitbull que mató a su dueño en el Hato de Enmedio
11 de 12

Las autoridades sanitarias llegaron a la vivienda donde ocurrió la tragedia y determinaron que Zeus permanecerá bajo observación durante 10 días para identificar si presenta signos de rabia.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Ponen bajo custodia a Zeus, el pitbull que mató a su dueño en el Hato de Enmedio
12 de 12

En declaraciones con HCH, una vecina relató que al momento del ataque, se escuchaban gritos desesperados provenientes de la vivienda.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Cargar más fotos