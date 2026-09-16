Autorizarán presencia de periodistas en lectura del fallo en el caso "Delta Team​​"​​​​​

Tegucigalpa, Honduras.- El juicio oral y público contra los cuatro acusados en el caso “Delta Team” continuará desarrollándose bajo secretividad, mientras el Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada avanza con la evacuación de los medios de prueba admitidos en el proceso.

De acuerdo con el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, la decisión de mantener el juicio en secretividad fue solicitada por el Ministerio Público, bajo el argumento de que podrían surgir nuevas líneas de investigación y con el propósito de salvaguardar la integridad de Angie Peña.

"Recordemos que la petición de que se mantuviera bajo secretividad el desarrollo del juicio oral y público fue por parte del Ministerio Público, aduciendo que se podrían realizar nuevas líneas investigativas y, además, para salvaguardar la integridad de la joven Angie Peña", explicó Silva a los micrófonos de HCH.

En este proceso figuran los ciudadanos estadounidenses Harold Joseph Green Jr., William James Murdock y Gary Lee Johnston, además del hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con delitos de trata de personas y asociación para delinquir, según la acusación presentada por el ente fiscal.