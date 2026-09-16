Autorizarán presencia de periodistas en lectura del fallo en el caso "Delta Team​​"​​​​​

Tegucigalpa, Honduras.- El juicio oral y público contra los cuatro acusados en el caso “Delta Team” continuará desarrollándose bajo secretividad, mientras el Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada avanza con la evacuación de los medios de prueba admitidos en el proceso.
De acuerdo con el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, la decisión de mantener el juicio en secretividad fue solicitada por el Ministerio Público, bajo el argumento de que podrían surgir nuevas líneas de investigación y con el propósito de salvaguardar la integridad de Angie Peña.
"Recordemos que la petición de que se mantuviera bajo secretividad el desarrollo del juicio oral y público fue por parte del Ministerio Público, aduciendo que se podrían realizar nuevas líneas investigativas y, además, para salvaguardar la integridad de la joven Angie Peña", explicó Silva a los micrófonos de HCH.
En este proceso figuran los ciudadanos estadounidenses Harold Joseph Green Jr., William James Murdock y Gary Lee Johnston, además del hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con delitos de trata de personas y asociación para delinquir, según la acusación presentada por el ente fiscal.
Por otra parte, Silva explicó que la Sala I del Tribunal de Sentencia tiene programada hasta el lunes 21 de septiembre la evacuación de todos los medios de prueba admitidos para ambas partes.
Posteriormente, se prevé avanzar con la etapa de conclusiones, así como fijar una fecha para la lectura del fallo correspondiente.
En ese sentido, el Poder Judicial confirmó que los medios de comunicación sí podrán ingresar a la audiencia en la que se dará lectura a la sentencia, pese a que el desarrollo del juicio se mantiene bajo secretividad.
"Esta ha sido la determinación (de la Sala I del Tribunal de Sentencia) que ya para la lectura del fallo si existirá la presencia de personas, así como de los reporteros que cubren la fuente judicial", sentenció Silva.