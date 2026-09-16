Lluvias dejan inundaciones y personas damnificadas en Santa Cruz de Yojoa

Las lluvias del pasado 15 de septiembre en Santa Cruz de Yojoa provocaron inundaciones, daños en algunas viviendas y familias damnificadas. Más fotos a continuación.
Las precipitaciones en la zona norte provocaron el desbordamiento de ríos, quebradas y otros caudales en el municipio de Santa Cruz de Yojoa.
El crecimiento del caudal del río Helado se metió en varias casas de la comunidad de Los Naranjos del sector de Peña Blanca.
Las personas tuvieron que comenzar a abandonar sus viviendas para evitar tragedias mayores como la pérdida de vidas humanas.
Otra de las zonas más afectadas fue el barrio Los Naranjos, donde el río Blanco obligó a las familias a abandonar sus casas.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó que 45 viviendas resultaron afectadas por el desbordamiento de los ríos.
Copeco también dio a conocer que la caída de un árbol en el río obstruyó el paso del agua, derivando en el desbordamiento de la corriente.
Personal de Copeco coordinó acciones para llevar asistencia humanitaria a las familias afectadas. Afortunadamente, no se reportaron fallecidos.
De igual forma, desplazaron equipos para realizar las evaluaciones de daños en los sectores afectados y analizar las necesidades para coordinar la asistencia a los damnificados.
La zona norte y occidental de Honduras son las regiones donde más lluvias se han reportado. Sin embargo, en el centro y sur del país las precipitaciones son insuficientes para aliviar la sequía que afecta a 234 municipios.