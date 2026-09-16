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Lluvias dejan inundaciones y personas damnificadas en Santa Cruz de Yojoa

Las lluvias del pasado 15 de septiembre provocaron el desbordamiento de ríos en Santa Cruz de Yojoa, obligando a varias familias a tener que evacuar

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 11:00
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Las lluvias del pasado 15 de septiembre en Santa Cruz de Yojoa provocaron inundaciones, daños en algunas viviendas y familias damnificadas. Más fotos a continuación.

 Foto: Copeco
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Las precipitaciones en la zona norte provocaron el desbordamiento de ríos, quebradas y otros caudales en el municipio de Santa Cruz de Yojoa.

 Foto: Copeco
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El crecimiento del caudal del río Helado se metió en varias casas de la comunidad de Los Naranjos del sector de Peña Blanca.

 Foto: Copeco
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Las personas tuvieron que comenzar a abandonar sus viviendas para evitar tragedias mayores como la pérdida de vidas humanas.

 Foto: Copeco
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Otra de las zonas más afectadas fue el barrio Los Naranjos, donde el río Blanco obligó a las familias a abandonar sus casas.

 Foto: Copeco
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La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó que 45 viviendas resultaron afectadas por el desbordamiento de los ríos.

 Foto: redes sociales
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Copeco también dio a conocer que la caída de un árbol en el río obstruyó el paso del agua, derivando en el desbordamiento de la corriente.

 Foto: Copeco
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Personal de Copeco coordinó acciones para llevar asistencia humanitaria a las familias afectadas. Afortunadamente, no se reportaron fallecidos.

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De igual forma, desplazaron equipos para realizar las evaluaciones de daños en los sectores afectados y analizar las necesidades para coordinar la asistencia a los damnificados.

 Foto: Copeco
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La zona norte y occidental de Honduras son las regiones donde más lluvias se han reportado. Sin embargo, en el centro y sur del país las precipitaciones son insuficientes para aliviar la sequía que afecta a 234 municipios.

 Foto: redes sociales
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