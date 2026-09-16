¿Quién es Floridalia Aguilar, la doctora que se manifestó durante el discurso de Nasry Asfura?

“La vida se vive como toque, yo he estudiado con el impuesto del pueblo, por eso no estudio para trabajar, estudio para ayudar. La universidad del pueblo se llama la UNAH, donde nos formamos con lo que paga cada hondureño. Los médicos no podemos politizar la salud, pero sí se merecen su pronto pago. No es justo que estudien para que los vean”, escribió la galena en una publicación.