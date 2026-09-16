¿Quién es Floridalia Aguilar, la doctora que se manifestó durante el discurso de Nasry Asfura?

Una vez más, la doctora Floridalia Aguilar salió a manifestarse a su particular estilo. Este 15 de septiembre de 2026, su presencia durante los desfiles patrios se viralizó en redes sociales. ¿Qué se sabe sobre ella?
Floridalia suele llamar la atención durante sus manifestaciones utilizando poca ropa y portando pancartas en las que expone sus mensajes. Esta vez, la hondureña llegó hasta las inmediaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Frente al BCIE se encontraba el presidente Nasry Asfura, quien participaba en las actividades conmemorativas del 15 de septiembre, y Floridalia llegó vestida con un traje de baño a protestar por la salud de Honduras. Fue retirada del lugar por dos agentes policiales; sin embargo, el presidente Asfura solicitó que la dejaran en libertad y posteriormente le pidió disculpas.
Floridalia protestaba por el pago de salarios a los médicos que durante varios días han permanecido en asambleas y por los demás problemas que hay en el sector. Durante la manifestación apareció en ropa interior, acompañada de varios collares y una peluca azul. ¿Está en contra del actual gobierno?
Al ser entrevistada por EL HERALDO, Floridalia expresó su respaldo al mandatario y dijo: “Nuestro presidente actual fue el mejor alcalde de la capital hondureña, fue excelentísimo alcalde. Entonces, a él nada le cuesta en menos de 24 horas pagarles a los doctores y que vuelvan a sus centros de trabajo y problema arreglado”.
Al momento en que agentes de la Policía Nacional trataron de sacarla gritó: "Déjenme, estoy embarazada, no estoy embarazada"
“Es bonito decirle a mi presidente actual que yo voté por él y no estoy equivocada, no me arrepiento para nada y que sigamos para adelante y este problema solo es de resolverlo rápido”, dijo Floridalia ante EL HERALDO.
Mientras se manifestaba, Floridalia gritaba: “Presidente Tito Asfura, resuelva el problema de la salud, presidente, los amo con todas mis fuerzas, pero los doctores no tenemos que comer”.
Floridalia Aguilar es una doctora hondureña que, en anteriores ocasiones, también ha llamado la atención por la particular forma en que participa en manifestaciones públicas.
En mayo de 2025, acudió al Ministerio Público para denunciar presuntas agresiones ocurridas durante las actividades por el Día del Trabajador.
Actualmente, se presume que la galena continúa ejerciendo su profesión, de acuerdo con fotografías que ha compartido en sus redes sociales.
“La vida se vive como toque, yo he estudiado con el impuesto del pueblo, por eso no estudio para trabajar, estudio para ayudar. La universidad del pueblo se llama la UNAH, donde nos formamos con lo que paga cada hondureño. Los médicos no podemos politizar la salud, pero sí se merecen su pronto pago. No es justo que estudien para que los vean”, escribió la galena en una publicación.
La galena también suele compartir fotografías junto a sus compañeros de trabajo, entre ellas algunas relacionadas con la sala de Ortopedia Pediátrica.
Hasta ahora, se desconoce si la doctora tiene una especialidad en su profesión y en qué centro asistencial trabaja.