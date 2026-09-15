De trajes espectaculares a coreografías únicas: las palillonas que destacaron en los desfiles 2026

Los desfiles del 15 de septiembre de este 2026 dejaron huella. Diferentes cuadros de palillonas destacaron por sus llamativos trajes, coordinación, belleza, accesorios y originales coreografías. En esta galería recopilamos algunos de los cuadros de palillonas que más llamaron la atención durante las fiestas patrias de 2026, cada uno con un estilo particular que los hizo destacar durante la celebración de los 205 años de independencia de Honduras.
Las palillonas del Instituto Tecnológico Cybernet destacaron con un llamativo traje de dos colores, en el que combinaron el azul y el rojo para darle vida a su presentación durante los desfiles patrios.
Las palillonas del Instituto Liceo Católico Santa Mónica sorprendieron con un elegante diseño que llamó especialmente la atención por su manga de un solo lado.
El emblemático Instituto José Trinidad Reyes, de San Pedro Sula, se hizo presente en los desfiles con sus palillonas, quienes lucieron un elegante traje en tonos azul y blanco.
Las palillonas del Instituto Técnico Honduras apostaron por una combinación de dorado y verde, colores que resaltaron en su vestuario y le dieron un toque elegante a su presentación.
Las palillonas del Instituto Técnico Nueva Suyapa, uno de los centros educativos más conocidos de Tegucigalpa, destacaron por sus bellos rostros y un espectacular traje en tonos verde y dorado.
Un traje verde cubierto de lentejuelas convirtió a las palillonas del Instituto Jesús Aguilar Paz en uno de los cuadros que captó las miradas durante las fiestas patrias.
Las palillonas del Instituto España Jesús Milla Selva, unas de las más esperadas durante los desfiles, deslumbraron con un elegante traje plateado y una falda azul que resaltó durante su presentación.
El emblemático Instituto Central Vicente Cáceres sorprendió este año con un vestuario inspirado en la cultura maya. Sus palillonas lucieron una combinación de negro y dorado que destacó por su elegancia y diseño.
Las bellas palillonas de Nacaome, Valle, destacaron con un colorido traje azul y amarillo. Además, complementaron su presentación con un hermoso abanico que aportó un toque distintivo a su cuadro.