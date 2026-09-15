De trajes espectaculares a coreografías únicas: las palillonas que destacaron en los desfiles 2026

Los desfiles del 15 de septiembre de este 2026 dejaron huella. Diferentes cuadros de palillonas destacaron por sus llamativos trajes, coordinación, belleza, accesorios y originales coreografías. En esta galería recopilamos algunos de los cuadros de palillonas que más llamaron la atención durante las fiestas patrias de 2026, cada uno con un estilo particular que los hizo destacar durante la celebración de los 205 años de independencia de Honduras.