Rostros de las bellas palillonas que destacaron en estos desfiles patrios 2026

La belleza hondureña se demostró hoy en cada palillona. Sin embargo, algunas de ellas destacaron más por su carisma y lograron captar la atención del público y las cámaras de EL HERALDO. Ellas fueron algunas de las favoritas durante la celebración del 205 aniversario de la independencia patria.
Génesis Sofía Cerrato Ávila, palillona del Instituto Rafael Pineda Ponce.
Katherine Daniela Carpio, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Contaduría y Finanzas, del Instituto España Jesús Milla Selva.
Yeimy Andrade Castellanos, de 16 años, cursa el octavo grado, también del Instituto España Jesús Milla Selva.
Andrea Sophía Sánchez Barrientos del Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC) .
Alison Guevara, palillona del Instituto San Martín
Azul Isabella Alonzo Silva, de 14 años, palillona del Japón International School.
Michelle Sánchez, palillona del Liceo Heiner Reyes.
Ángela Mariel Moya, del Instituto Mary de Flores.
Isabella Godoy, palillona del Liceo Heiner Reyes.
Ashley Nahomy Andino, de 15 años, del Japón International School.
Ana Sofía Banegas, del Instituto Cultural Nacional.
Katherine Yanitza Rodríguez, de 18 años, cursa el último año en la carrera de Contaduría y Finanza, del Instituto Mixto Hibueras.
Emily Michelle Zelaya, del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE).
Tifany Ariela Alfaro, del Instituto Técnico Nueva Suyapa.
Astrid Jackeline Corrales Álvarez estudia en décimo grado de la carrera de Refrigeración y Aire condicionado y tiene 15 años, del Instituto Técnico Honduras.
Kendra Mendoza, palillona del Instituto Monterrey.
Lizeth Ávila tiene 17 años y está en duodécimo grado de Contaduría y Finanzas en el Instituto Jesus Aguilar Paz.
Eimy Oyuela del Instituto Unión Europea, destacó con su bonito traje de palillona inspirado en la guacamaya.
Del Instituto Yave Nissi, la palillona Britany Benítez.
María José Zelaya, del Instituto Liceo San Juan.
Miley Carvajal, del Instituto Liceo San Juan.
Sara Osorio Larach, del Instituto Cultural Nacional School.
Britany Fúnez, palillona del Instituto Liceo Kjokmá.