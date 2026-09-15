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Rostros de las bellas palillonas que destacaron en estos desfiles patrios 2026

Carisma, belleza y un vestuario deslumbrante lucieron estas palillonas que entraron en el top de las mejores durante los desfiles patrios de 2026. Aquí una recopilación:

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 17:31
Rostros de las bellas palillonas que destacaron en estos desfiles patrios 2026
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La belleza hondureña se demostró hoy en cada palillona. Sin embargo, algunas de ellas destacaron más por su carisma y lograron captar la atención del público y las cámaras de EL HERALDO. Ellas fueron algunas de las favoritas durante la celebración del 205 aniversario de la independencia patria.

 Foto: Alex Pérez y Marvin Salgado | EL HERALDO
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Génesis Sofía Cerrato Ávila, palillona del Instituto Rafael Pineda Ponce.
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Katherine Daniela Carpio, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Contaduría y Finanzas, del Instituto España Jesús Milla Selva.
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Yeimy Andrade Castellanos, de 16 años, cursa el octavo grado, también del Instituto España Jesús Milla Selva.
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Andrea Sophía Sánchez Barrientos del Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC) .
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Alison Guevara, palillona del Instituto San Martín
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Azul Isabella Alonzo Silva, de 14 años, palillona del Japón International School.
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Michelle Sánchez, palillona del Liceo Heiner Reyes.
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Ángela Mariel Moya, del Instituto Mary de Flores.
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Isabella Godoy, palillona del Liceo Heiner Reyes.
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Ashley Nahomy Andino, de 15 años, del Japón International School.
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Ana Sofía Banegas, del Instituto Cultural Nacional.
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Katherine Yanitza Rodríguez, de 18 años, cursa el último año en la carrera de Contaduría y Finanza, del Instituto Mixto Hibueras.
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Emily Michelle Zelaya, del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE).
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Tifany Ariela Alfaro, del Instituto Técnico Nueva Suyapa.
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Astrid Jackeline Corrales Álvarez estudia en décimo grado de la carrera de Refrigeración y Aire condicionado y tiene 15 años, del Instituto Técnico Honduras.
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Kendra Mendoza, palillona del Instituto Monterrey.
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Lizeth Ávila tiene 17 años y está en duodécimo grado de Contaduría y Finanzas en el Instituto Jesus Aguilar Paz.
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Eimy Oyuela del Instituto Unión Europea, destacó con su bonito traje de palillona inspirado en la guacamaya.
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Del Instituto Yave Nissi, la palillona Britany Benítez.
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María José Zelaya, del Instituto Liceo San Juan.
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Miley Carvajal, del Instituto Liceo San Juan.
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Sara Osorio Larach, del Instituto Cultural Nacional School.
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Britany Fúnez, palillona del Instituto Liceo Kjokmá.
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