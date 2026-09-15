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Estos fueron los trajes más hermosos de los desfiles patrios 2026

Colores patrios y llenos de adornos, estos fueron los trajes que más destacaron durante los desfiles patrios 2026

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 17:04
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En tonos azules, blancos y otros rosas, estos son los trajes que más hermosos de este año en los desfiles patrios.

 Fotos: Marvin Salgado | Estalin Irías | Alex Pérez | Yoseph Amaya | EL HERALDO
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Las palillonas del Mery de Flores eligieron un vestido en tonos negros con detalles dorados que captó la atención de todos, haciéndolo uno de los favoritos.

 Foto: EL HERALDO
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Las estudiantes del Instituto San Juan Bosco de San Pedro Sula eligieron un vestido parecido al del Mary de Flores, con la diferencia de que este es azul marino.

 Foto: EL HERALDO
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Las bellas palillonas del Instituto Gubernamental Primero de Mayo lucieron también un vestido en tonos azules con toques dorados.

 Foto: EL HERALDO
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Por otra parte, el Liceo Heiner Reyes usó un hermoso vestido blanco con encaje que destacaba su figura.

 Foto: EL HERALDO
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Mientras que las estudiantes del Centro de Educación "Yave-Nissi" Dios con Nosotros usaron este hermoso vestido estructurado con blanco y azul claro, con decoraciones doradas.

 Foto: EL HERALDO
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Una de las bellas que también destacaron fueron las chicas del Liceo Católico Santa María con este vestido en tonos fucsias con plateado.

 Pamela Pino
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El Instituto José Trinidad Reyes también usó un vestido en tonos azules claros, pero ellas añadieron una capa con el logo del instituto.

 Foto: EL HERALDO
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Las estudiantes del Instituto Rafael Pineda Ponce deslumbraron con este vestido de terciopelo azul profundo con toques dorados.

 Foto: EL HERALDO
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Las bellas palillonas del Intae lucieron espectaculares con este vestido.

 Foto: EL HERALDO
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Al igual que las palillonas del Milla Selva, usando los colores que predominaron en los desfiles patrios de este 2026.

 Foto: EL HERALDO
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