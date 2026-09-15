Estos fueron los trajes más hermosos de los desfiles patrios 2026

En tonos azules, blancos y otros rosas, estos son los trajes que más hermosos de este año en los desfiles patrios.
Las palillonas del Mery de Flores eligieron un vestido en tonos negros con detalles dorados que captó la atención de todos, haciéndolo uno de los favoritos.
Las estudiantes del Instituto San Juan Bosco de San Pedro Sula eligieron un vestido parecido al del Mary de Flores, con la diferencia de que este es azul marino.
Las bellas palillonas del Instituto Gubernamental Primero de Mayo lucieron también un vestido en tonos azules con toques dorados.
Por otra parte, el Liceo Heiner Reyes usó un hermoso vestido blanco con encaje que destacaba su figura.
Mientras que las estudiantes del Centro de Educación "Yave-Nissi" Dios con Nosotros usaron este hermoso vestido estructurado con blanco y azul claro, con decoraciones doradas.
Una de las bellas que también destacaron fueron las chicas del Liceo Católico Santa María con este vestido en tonos fucsias con plateado.
El Instituto José Trinidad Reyes también usó un vestido en tonos azules claros, pero ellas añadieron una capa con el logo del instituto.
Las estudiantes del Instituto Rafael Pineda Ponce deslumbraron con este vestido de terciopelo azul profundo con toques dorados.
Las bellas palillonas del Intae lucieron espectaculares con este vestido.
Al igual que las palillonas del Milla Selva, usando los colores que predominaron en los desfiles patrios de este 2026.