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Las bellezas que no se vieron en pantalla: hondureñas captadas durante las fiestas patrias

En medio del fervor patrio, palillonas y pomponeras, algunas reinas de colegios se robaron suspiros por su innegable belleza durante su participación en los desfiles

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 16:25
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El fervor patrio se vivió en las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula durante las celebraciones por el aniversario de la Independencia. Además de la música y las presentaciones de los diferentes institutos que marcaron la jornada, algunas bellezas no pasaron desapercibidas ante las cámaras de EL HERALDO.

 Foto: Yoseph Amaya, Alex Pérez y Marvin Salgado | EL HERALDO
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Más allá de las bandas de música y las coreografías, varias jóvenes también captaron la atención durante su participación en los tradicionales desfiles patrios.
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Además de su espectacular participación en la banda de su centro educativo, esta catracha se robó la atención con su bello rostro.
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La jornada también permitió ver a algunas reinas de colegios, quienes se sumaron a las actividades y desfilaron junto a sus compañeros durante el recorrido.
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Esta belleza lució un vestido de madrina preparado especialmente para la ocasión y acompañar las presentaciones de las bandas de sus centros educativos.
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EL HERALDO captó a la bella Reina Centenario 2026, quien destacó por su belleza.
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La periodista Ariana Núñez, de Radio Nacional de Honduras, se robó las miradas en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.
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Al ritmo de la banda y con su lira en manos, esta belleza fue captada concentrada mientras ejecutaba su instrumento.
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Los tonos rosas y las flores se encargaron de destacar la belleza de esta joven sampedrana.
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Los atuendos, peinados y accesorios utilizados durante las presentaciones también formaron parte de la puesta en escena, dando un toque particular a cada participación.
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Las jóvenes se convirtieron en parte de las imágenes que dejó la celebración de las fiestas patrias.
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Sin duda alguna, Honduras reunió grandes bellezas que, con su presencia, carisma y elegancia, también se convirtieron en protagonistas de las fiestas patrias.
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