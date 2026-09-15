Las bellezas que no se vieron en pantalla: hondureñas captadas durante las fiestas patrias

El fervor patrio se vivió en las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula durante las celebraciones por el aniversario de la Independencia. Además de la música y las presentaciones de los diferentes institutos que marcaron la jornada, algunas bellezas no pasaron desapercibidas ante las cámaras de EL HERALDO.
Más allá de las bandas de música y las coreografías, varias jóvenes también captaron la atención durante su participación en los tradicionales desfiles patrios.
Además de su espectacular participación en la banda de su centro educativo, esta catracha se robó la atención con su bello rostro.
La jornada también permitió ver a algunas reinas de colegios, quienes se sumaron a las actividades y desfilaron junto a sus compañeros durante el recorrido.
Esta belleza lució un vestido de madrina preparado especialmente para la ocasión y acompañar las presentaciones de las bandas de sus centros educativos.
EL HERALDO captó a la bella Reina Centenario 2026, quien destacó por su belleza.
La periodista Ariana Núñez, de Radio Nacional de Honduras, se robó las miradas en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.
Al ritmo de la banda y con su lira en manos, esta belleza fue captada concentrada mientras ejecutaba su instrumento.
Los tonos rosas y las flores se encargaron de destacar la belleza de esta joven sampedrana.
Los atuendos, peinados y accesorios utilizados durante las presentaciones también formaron parte de la puesta en escena, dando un toque particular a cada participación.
Las jóvenes se convirtieron en parte de las imágenes que dejó la celebración de las fiestas patrias.
Sin duda alguna, Honduras reunió grandes bellezas que, con su presencia, carisma y elegancia, también se convirtieron en protagonistas de las fiestas patrias.