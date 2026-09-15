Los bellos rostros que robaron suspiros en los desfiles patrios 2026

Los rostros angelicales, miradas tiernas y sonrisas dulces hicieron destacar a este grupo de alumnas de Tegucigalpa y San Pedro Sula en los desfiles patrios por el 205 aniversario de independencia de Honduras.
Jackeline Corrales del Instituto Técnico Honduras.
Una bella palillona del Instituto Jesús Aguilar Paz.
El Liceo Católico Santa María destacó con Angie Rodríguez.
La palillona sampedrana de Latinos de Sula, Marisol Interiano, destacó por su porte y elegancia.
Samanta Robles, Señorita Independencia del Centro Educativo Superación.
Del Instituto Tecnológico Sampedrano destacó con su sonrisa esta jovencita.
La bella palillona que destacó en el Instituto San Martín.
En el Instituto Cultural Nacional destacó la encantadora Ana Sofía Banegas.
La hermosa Libny López del Liceo Heiner Reyes.
Otra estudiante que destacó por su rostro es del Instituto Tecnológico Sampedrano.
La también estudiante del Liceo Heiner Reyes, Michelle Sánchez, destacó por su bello rostro y sonrisa.
La estudiante del Instituto Mixto del Valle, Ariana Díaz, encantó con su hermosa sonrisa y cabello dorado.
También destacó la guapa jovencita del Instituto Mary de Flores.
La palillona Tifany Ariela Alfaro del Instituto Técnico Nueva Suyapa.
Emily Michelle Zelaya del Instituto Intae.
Valery Brooks del Instituto Mixto Hibueras.
La bella representante de la Escuela e Instituto San Juan Bosco.
La hermosa sampedrana de la Escuela e Instituto San Juan Bosco también destacó por su rostro.
La dulce Dayana Abadie del Instituto Monterrey.
También destacó con su hermoso rostro esta jovencita vestida de Guara Roja.