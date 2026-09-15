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Los bellos rostros que robaron suspiros en los desfiles patrios 2026

Los desfiles patrios 2026 estuvieron llenos de color, música y alegría, pero también de jóvenes que destacaron por su presencia y carisma durante las celebraciones del 15 de septiembre en Honduras.

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 15:26
Los bellos rostros que robaron suspiros en los desfiles patrios 2026
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Los rostros angelicales, miradas tiernas y sonrisas dulces hicieron destacar a este grupo de alumnas de Tegucigalpa y San Pedro Sula en los desfiles patrios por el 205 aniversario de independencia de Honduras.

Fotos: EL HERALDO/Opsa.
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Jackeline Corrales del Instituto Técnico Honduras.

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Una bella palillona del Instituto Jesús Aguilar Paz.
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El Liceo Católico Santa María destacó con Angie Rodríguez.

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La palillona sampedrana de Latinos de Sula, Marisol Interiano, destacó por su porte y elegancia.
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Samanta Robles, Señorita Independencia del Centro Educativo Superación.

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Del Instituto Tecnológico Sampedrano destacó con su sonrisa esta jovencita.
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La bella palillona que destacó en el Instituto San Martín.

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En el Instituto Cultural Nacional destacó la encantadora Ana Sofía Banegas.

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La hermosa Libny López del Liceo Heiner Reyes.

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Otra estudiante que destacó por su rostro es del Instituto Tecnológico Sampedrano.
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La también estudiante del Liceo Heiner Reyes, Michelle Sánchez, destacó por su bello rostro y sonrisa.
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La estudiante del Instituto Mixto del Valle, Ariana Díaz, encantó con su hermosa sonrisa y cabello dorado.

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También destacó la guapa jovencita del Instituto Mary de Flores.

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La palillona Tifany Ariela Alfaro del Instituto Técnico Nueva Suyapa.

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Emily Michelle Zelaya del Instituto Intae.
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Valery Brooks del Instituto Mixto Hibueras.
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La bella representante de la Escuela e Instituto San Juan Bosco.

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La hermosa sampedrana de la Escuela e Instituto San Juan Bosco también destacó por su rostro.
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La dulce Dayana Abadie del Instituto Monterrey.
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También destacó con su hermoso rostro esta jovencita vestida de Guara Roja.

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