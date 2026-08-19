Habría políticos y funcionarios: ¿Quiénes eran los Deltas, vinculados a desaparación de Angie Peña?

Dereck McNeil, testigo protegido en el caso de Angie Peña, hizo revelaciones sobre los "Deltas Team", grupo relacionado con la desaparación de la joven. ¿Quiénes son ellos?
En un audio que se ha comenzado a viralizar y grabado previo a su muerte, Dereck McNeil dijo que conocía a los miembros de los Deltas, una red de trata de personas y explotación sexual desarticulada en abril de 2024 en Roatán, vinculada por el Ministerio Público con la desaparición de la joven Angie Peña.
En su audio afirmó: "Todo mundo sabe quiénes son los Deltas, ahí hay esposos de ministros del actual gobierno, cantidad de políticos que les gusta tener sexo con niñas de 4, 11, 12, 14 años..." ¿Qué más se sabe de los Delta?
El 18 de abril del 2024 y tras presentarse un requerimiento por parte del Ministerio Público (Fiscalía), se dieron las siguientes detenciones en Roatán: dos estadounidenses, un hondureño, policías y servidores judiciales.
Entre los miembros identificados de esta red se encontraban Harold Green, William James Murdock, Gustavo Trejo y Antonu Frank Grayson, otros dos extranjeros y un hondureño.
En el audio, Dereck McNeil dijo que conocía a todos los miembros de ete grupo. Según la Fiscalía, los Delta se dedicaban a la pornografía infantil, trata de personas y otros delitos conexos contra jóvenes y menores de edad en las Islas de la Bahía.
Todo dio inicio cuando se capturó al norteamericano Gary Lee a quien se relacionó con la desaparición de la joven Angie Peña, sin embargo, se logró descubrir que existía esta red a la cual se le encontraron evidencias de relaciones sexuales con sus víctimas menores edad.
Los Delta fueron conformados en el año 2019 y estaba integrada, también, por el secretario del Juzgado de Paz de Roatán. Sumaban otros delitos como la venta de drogas y tráfico de armas, delitos cometidos con apoyo de algunos policía y asesoramiento de un juez de paz.
Harold Green, William James Murdock, Gustavo Trejo y Antonu Frank Grayson eran parte. La investigación permitió también poner al descubierto varios negocios vinculados como The Dock Resort, Happy Harrys Hideaway, Ikigai e Ipanema, lugares donde abusaban de sus víctimas y las marcaban para siempre con secuelas físicas, psicológicas y emocionales.
Según revela parte del requerimiento fiscal presentado por el MP, las evidencias recabadas indican que dos de los detenidos se vendieron a Angie Peña entre sí por entre 10,000 y 20,000 dólares.
El informe de la Fiscalía detalla que Harold Joseth Green (derecha) le habría vendido a Angie Peña a Wiliam James Murdock (izquierda) por la cantidad antes mencionada.
Hasta el momento no se ha confirmado si efectivamente había políticos y funcionarios en los Delta, es algo que quedó consignado en un audio de Dereck McNeil, testigo protegido en el caso de Angie Peña que fue asesinado.