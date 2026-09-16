EE UU incluye a Honduras en la lista de principales países de tránsito de droga

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Estados Unidos en las últimas horas incluyó a Honduras en la lista de principales países de tránsito de drogas importantes o productores de drogas ilícitas de suma importancia.
El mandatario Donald Trump presentó una determinación presidencial al Congreso estadounidense en la que identifica a los países de mayor narcoactividad.
Del continente americano, también están incluidos: Bahamas, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Asimismo, figuran los países asiáticos: Birmania (Myanmar), China, India, Laos y Pakistán.
Trump aclaró que la presencia de un país en este listado "no refleja necesariamente los esfuerzos actuales de su gobierno en la lucha contra las drogas ni su coordinación con Estados Unidos".
Explicó que, según conforme a la Ley de Asistencia Exterior de 1961, "estos países se incluyen en la lista debido a una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas o precursores químicos, incluso si el gobierno ha implementado medidas sólidas y rigurosas de control de narcóticos y aplicación de la ley".
En el caso de Honduras, Trump no profundizó en los motivos por los que se incluyó a este país centroamericano. En contraste, sí amplió sobre las falencias, debilidades y circunstancias que han favorecido al narcotráfico en México, China, Venezuela, Bolivia, Colombia, Brasil, Afganistán, Birmania y Nicaragua.
En cuanto a Colombia, Venezuela y Nicaragua, atribuyó que sus gobiernos de izquierda fueron causantes de fracasos en la lucha contra el narcotráfico.
Por otro lado, destacó a Argentina, Ecuador y El Salvador "por su liderazgo, determinación y éxito en la lucha contra el narcoterrorismo", describiéndolos como aliados.
También resaltó los esfuerzos del gobierno de India en abordar el cultivo ilícito de opio y fortalecer la integridad de la cadena de suministro. Asimismo, expresó celebrar el compromiso de la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, "en trabajar con Estados Unidos y otros aliados para erradicar a los delincuentes que asolan Perú y reducir el flujo de cocaína con destino a Estados Unidos".
Cabe recordar que el pasado 9 de septiembre, las comisiones de Seguridad y Defensa del Congreso Nacional sostuvieron un encuentro con delegados de diferentes dependencias de la Embajada de Estados Unidos en Honduras para la formulación de nuevas leyes y reformas con el objetivo de fortalecer la lucha contra el narcotráfico, lavado de activos y crimen transnacional.