Seguridad buscan reforzar patrullajes, combatir extorsión y narcotráfico en Copán

Tegucigalpa, Honduras.-El ministro de Seguridad Gerzon Onán Velásquez y el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, sostuvieron una reunión de trabajo con el alcalde de La Entrada, Copán, para fortalecer las estrategias de seguridad ciudadana y coordinar acciones interinstitucionales. El encuentro se desarrolló en la municipalidad de Nueva Arcadia, Copán, y contó con la participación de autoridades policiales de la región, representantes de la alcaldía municipal y líderes comunitarios.

Durante la reunión se abordaron temas prioritarios para el municipio, entre ellos: el refuerzo de patrullajes en barrios, colonias y zonas comerciales de La Entrada. Además, la prevención del delito a través de programas comunitarios y acercamiento policial, combate a la extorsión y narcotráfico en el occidente del país y la coordinación con el gobierno local para mejorar el alumbrado público, cámaras de vigilancia y espacios seguros. El ministro de Seguridad, Gerzon Onán Velásquez reiteró el compromiso del Gobierno de Honduras de garantizar la paz y tranquilidad de los habitantes de Copán, destacando que “la seguridad se construye de la mano con las alcaldías y la comunidad”.