Seguridad buscan reforzar patrullajes, combatir extorsión y narcotráfico en Copán

Tegucigalpa, Honduras.-El ministro de Seguridad Gerzon Onán Velásquez y el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, sostuvieron una reunión de trabajo con el alcalde de La Entrada, Copán, para fortalecer las estrategias de seguridad ciudadana y coordinar acciones interinstitucionales.
El encuentro se desarrolló en la municipalidad de Nueva Arcadia, Copán, y contó con la participación de autoridades policiales de la región, representantes de la alcaldía municipal y líderes comunitarios.
Durante la reunión se abordaron temas prioritarios para el municipio, entre ellos: el refuerzo de patrullajes en barrios, colonias y zonas comerciales de La Entrada.
Además, la prevención del delito a través de programas comunitarios y acercamiento policial, combate a la extorsión y narcotráfico en el occidente del país y la coordinación con el gobierno local para mejorar el alumbrado público, cámaras de vigilancia y espacios seguros.
El ministro de Seguridad, Gerzon Onán Velásquez reiteró el compromiso del Gobierno de Honduras de garantizar la paz y tranquilidad de los habitantes de Copán, destacando que “la seguridad se construye de la mano con las alcaldías y la comunidad”.
Por su parte, el director de la Policía Nacional, informó sobre los operativos que se estarán ejecutando en los próximos días y la asignación de recursos humanos y logísticos para apoyar a la UMEP-24 de Copán.
En tanto el alcalde de La Entrada, Copán, agradeció la apertura de las autoridades de seguridad y reafirmó la disposición de la municipalidad para trabajar de forma articulada en proyectos de prevención, denuncia ciudadana y recuperación de espacios públicos.
Las autoridades dieron a conocer que "con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional reafirman su compromiso de llevar respuesta cercana y efectiva a cada rincón del país".