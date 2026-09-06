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Seguridad buscan reforzar patrullajes, combatir extorsión y narcotráfico en Copán

Las autoridades también dialogaron con el gobierno local sobre cómo se puede hacer para mejorar el alumbrado público, colocar cámaras de vigilancia y garantizar espacios seguros

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 11:28
Seguridad buscan reforzar patrullajes, combatir extorsión y narcotráfico en Copán

El ministro de Seguridad, Gerzon Onán Velásquez y el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, se reunieron con representantes de las fuerzas vivas de La Entrada, Copán.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-El ministro de Seguridad Gerzon Onán Velásquez y el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, sostuvieron una reunión de trabajo con el alcalde de La Entrada, Copán, para fortalecer las estrategias de seguridad ciudadana y coordinar acciones interinstitucionales.

El encuentro se desarrolló en la municipalidad de Nueva Arcadia, Copán, y contó con la participación de autoridades policiales de la región, representantes de la alcaldía municipal y líderes comunitarios.

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Durante la reunión se abordaron temas prioritarios para el municipio, entre ellos: el refuerzo de patrullajes en barrios, colonias y zonas comerciales de La Entrada.

Además, la prevención del delito a través de programas comunitarios y acercamiento policial, combate a la extorsión y narcotráfico en el occidente del país y la coordinación con el gobierno local para mejorar el alumbrado público, cámaras de vigilancia y espacios seguros.

El ministro de Seguridad, Gerzon Onán Velásquez reiteró el compromiso del Gobierno de Honduras de garantizar la paz y tranquilidad de los habitantes de Copán, destacando que “la seguridad se construye de la mano con las alcaldías y la comunidad”.

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Por su parte, el director de la Policía Nacional, informó sobre los operativos que se estarán ejecutando en los próximos días y la asignación de recursos humanos y logísticos para apoyar a la UMEP-24 de Copán.

En tanto el alcalde de La Entrada, Copán, agradeció la apertura de las autoridades de seguridad y reafirmó la disposición de la municipalidad para trabajar de forma articulada en proyectos de prevención, denuncia ciudadana y recuperación de espacios públicos.

Las autoridades dieron a conocer que "con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional reafirman su compromiso de llevar respuesta cercana y efectiva a cada rincón del país".

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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